Bolsa Atleta abrirá inscrição para esportista que não integra programa olímpico

Esportes

O Ministério do Esporte publicou hoje (11), no Diário Oficial da União, o edital do Bolsa Atleta destinado a esportistas de modalidades que não fazem parte dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ele prevê que as inscrições, pela internet, terão início na próxima segunda-feira (14) e serão encerradas no dia 23 de novembro.

A lista de modalidades que integram o programa está disponível na internet. Para acessá-la, clique aqui. De acordo com o Ministério do Esporte, os atletas que receberem os benefícios serão subdivididos em duas categorias: internacional e nacional. Eles receberão, respectivamente, R$1.850 e R$ 925.

O prazo para envio dos documentos solicitados vai do dia 14 ao dia 28. Já a publicação da lista de contemplados está prevista para o período entre 9 e 13 de janeiro de 2017. Os esportistas que forem selecionados terão do dia 14 ao 23 de janeiro para enviar a segunda leva de documentos previstos no edital.

São considerados atletas na categoria internacional aqueles que integram a seleção nacional de sua modalidade, representando o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais, e que obtiverem até a terceira colocação em competições referendadas por sua confederação.

Já os da categoria nacional precisam ter participado do evento máximo da temporada nacional, em competições que também sejam referendadas pela confederação como principais eventos, ou que integrem o ranking nacional da modalidade. Também é necessário que tenham obtido até a terceira colocação.

Nas duas categorias, é preciso que os atletas tenham idade mínima de 14 anos e que estejam treinando para futuras competições oficiais internacional ou nacional, respectivamente.

Agência Brasil