Amanhã é o Dia Mundial da Pneumonia cuide-se

Saúde

O dia 12 de Novembro é utilizado para conscientização e prevenção da doença

A data Mundial de uma das doenças que mais atinge a humanidade, a Pneumonia, acontece no próximo dia 12 de Novembro. O objetivo da data é conscientizar as pessoas sobre os cuidados e prevenção contra a pneumonia, principalmente a pneumonia infantil – principal causa das mortes de crianças com menos de 5 anos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) uma criança morre de pneumonia no mundo a cada 20 segundos.

A pneumonia é uma doença pneumocócica, ocorre quando há uma inflamação nos pulmões, podendo ser causada por vários microorganismos, entre vírus e bactérias. Os sintomas são semelhantes aos de resfriados e gripes, como febre, tosse, dores no corpo e mal-estar.

“A pneumonia, assim como outras inúmeras doenças, está relacionada à microorganismos e bactérias. Infelizmente estamos vulneráveis 24 horas em qualquer lugar do mundo, por isso precisamos ressaltar a importância da prevenção. No entanto, se já estiver com a doença procure ajuda médica, pois a mesma pode levar a morte”, destaca o Diretor de Comunicação da Sterilair, Felipe Prado.

Saiba quais são os principais sintomas da pneumonia e como prevenir:

Sintomas

● Falta de ar;

● Febre;

● Tosse forte;

● Dores no tórax;

● Expectoração com secreção amarelada (por vezes com sangue).

Prevenção

● Vacinação contra principais agentes da doença;

● Lavar bem as mãos e todos os utensílios de uso regular;

● Não fumar;

● Evitar aglomerações.

Asimp/ABlab