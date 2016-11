MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina encara Metodista para seguir viva na Liga

Esportes

Em busca da classificação para a segunda fase da Liga Nacional, a equipe MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina faz um jogo vital amanhã, às 15 horas, diante da Metodista/São Bernardo, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo. Só um triunfo mantém as chances londrinenses de figurar entre os quatro primeiros da chave Sul/Sudeste/Centro que seguirão vivos na competição.

Até o momento, a equipe de Londrina, que disputa a Liga pela segunda vez consecutiva após um hiato de dois anos de ausência, possui 6 pontos, com uma campanha de três vitórias e três derrotas, na quarta colocação do grupo. Com dois pontos a menos e dois jogos por fazer, o time paulista também precisa do triunfo para seguir com chances de avançar.

“Novamente uma decisão, como já foi com o São Caetano. Um jogo em que vai entrar em quadra também o emocional e precisamos ser mais constantes. É a nossa chance de continuarmos vivos na luta pela classificação e vamos dar o nosso máximo para sairmos de quadra com a vitória”, disse o técnico Giancarlos Ramirez.

Com o pouco tempo de intervalo de uma partida para outra, o treinador londrinense usou vídeos da atuação em São Caetano e uma conversa com o elenco para tentar corrigir os erros a tempo de tentar a recuperação em São Bernardo. “Agora é hora de superação. Estamos todos unidos por esse objetivo e vamos lutar até o fim”, prometeu o armador direito Mão, jogador mais experiente do elenco.

Ainda que vença amanhã, o time do técnico Giancarlos Ramirez terá que torcer por resultados negativos do Maringá (que ainda enfrentará São Caetano e Metodista /São Bernardo em casa) nas últimas rodadas para avançar.