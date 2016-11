Câmara divulga novas datas para isenção da taxa de concurso

Londrina

A Câmara Municipal de Londrina definiu juntamente com a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops/UEL), as novas datas para que os candidatos desempregados possam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Público nº 01/2016 da instituição, que será realizado em janeiro de 2017. Os documentos deverão ser entregues na sede da Câmara de Vereadores (Rua Governador Parigot de Souza, 145) no próximo dia 14, das 11 às 19 horas; e nos dias 16 e 17, das 9 às 17 horas, de acordo com as instruções do edital disponível no endereço eletrônico www.cops.uel.br.

O gerente do Departamento de Recursos Humanos da Câmara de Vereadores, Maurício Araújo, explica que o novo calendário substitui as datas anteriormente programadas e suspensas (7,8 e 9 de novembro), em razão da ocupação do prédio do Legislativo por estudantes secundaristas, impedindo as atividades regulares da Casa. “As novas datas asseguram a possibilidade o de apresentação do pedido de isenção para desempregados, sem prejuízo aos candidatos”. No dia 21 de novembro, às 17 horas, também no endereço da Cops/UEL será divulgado o edital com deferimento ou indeferimento do pedido de isenção.

Inscrições – Organizado pela COPs/Uel, as inscrições para o concurso público do Legislativo prosseguem até o próximo dia 28, no endereço eletrônico daquela instituição, que também disponibiliza o edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo. As provas serão realizadas no dia 29 de janeiro de 2017.

Por meio do concurso, a Câmara de Vereadores prevê a contratação de cinco técnicos legislativos, cujo requisito mínimo é a apresentação do diploma de conclusão do Ensino Médio; e 10 profissionais de nível superior que deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão de Curso de Graduação exigido para o cargo. Serão selecionados dois advogados, um analista de informática, um analista de recursos humanos, um jornalista, um relações públicas, um revisor de textos, dois contadores e um bibliotecário, sendo este último para cadastro de reserva.

A remuneração para os novos servidores do Legislativo foi definida por meio da Lei municipal nº 12.441/2016 que prevê para o cargo de nível médio o salário inicial de R$ 3.942,45 e para os cargos de nível superior o valor de R$ 6.532,47.

Ainda conforme previsto em lei municipal, o valor da taxa de inscrição do concurso corresponde a 2% do salário estabelecido para o cargo pleiteado. Portanto, os candidatos que pretendem concorrer a uma vaga de técnico legislativo pagarão R$ 78,00 de inscrição e para a vaga de gestores (nível superior) a taxa é de R$ 130,00. Servidores públicos municipais e candidatos desempregados ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição que deverá ser requerida de acordo com as regras estabelecidas no edital do concurso. Esclarecimentos sobre o concurso podem ser solicitados por meio do email rh@cml.pr.gov.br.