CEU terá apresentação da Banda Elemento Principal

Entretenimento

O Centro de Artes e Esportes Unificados do município (CEU) apresenta, neste sábado (12), às 17 horas, a Banda Elemento Principal. O grupo patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) trará música à pista de skate, que fica na Rua Ângelo Gaiotto, s/n, (atrás do Colégio Estadual Polivalente, do Jardim Santa Rita I). A entrada é livre



A banda está participando do Prêmio Arte Paraná 2016, com a música autorial - Rap -Hip-Hop. O projeto, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná com apoio do SESC Paraná e tem como objetivo divulgar novos talentos e a cultura paranaense, além de ser promotor da cultura suburbana, por meio da conjunção das artes plásticas, música e do skate.



Devido ao prêmio, a banda visitará sete cidades do Paraná em apresentações musicais realizadas em pistas de skate. Depois da apresentação em Londrina, o grupo irá para Maringá, no dia 20 de novembro, participar da Semana da Cultura Hip Hop, Esplanada da Vila Olímpica.



Em seguida, vão a Curitiba, no dia 26 de novembro, para fazer um show na pista de skate P.A.B. (Atlético), do bairro Água Verde, e no dia 27 de novembro vão na pista de Skate Eny Caldeira, no Bacacheri. A população de Paranaguá poderá assistir à apresentação na pista de Skate da Rua Domingos Peneda, no dia 3 de dezembro. Fechando as apresentações, o grupo vai a Matinhos, no dia 4 de dezembro, mostrar seu talento na pista de Skate do Balneário Riviera.



A Banda Elemento Principal é formada por Miojow (vocal), Arthur Pelego, (vocal e guitarra), Rodrigo Narbona (guitarra), Fernando Bana, (baixo) e Mano Bell (bateria) está na estrada desde 2012. Mais informações estão disponíveis no www.londrinacultura.londrina.pr.gov.br.

N.Com