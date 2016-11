Demosul encerra edição com show de seis bandas

Entretenimento

Para encerrar as atividades da 16ª edição do Festival Demo Sul, os amantes do rock poderão desfrutar de shows com bandas locais e de diversos estados e até estrangeira. A noite de encerramento está marcada para sábado (12), a partir das 21h30, Iate Clube, na Av. Higienópolis, 2.135, no Centro. O Festival Demo Sul conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Promic.



O público poderá assistir à apresentação da banda recifense “Siba”, da gaúcha “Defalla” e a argentina “Rosario Smowing”, que se apresentarão ao lado das londrinenses “Covulsão” e “Red Mess” e da paulista “Mocho Diablo”. Os ingressos custam entre R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira).



A primeira atração da noite é a banda Red Mess, que trará seu stoner rock para o palco do festival. Em seguida, a Mocho Diablo apresentará seu trabalho mais recente, Monochrome, dando espaço ao estilo rock’n’roll ‘adolescente’ dos anos 60, 70 e toques dos timbres pesados dos anos 90.



A terceira atração da noite, Convulsão, retorna depois de 20 anos longe dos palcos com o repertório de seu último demo-tape: “Na terra da malandragem”. A quarta apresentação estará por conta da banda argentina Rosário Smowing. Eles mesclam estilos como o mambo, o ska, o rockabilly, dixie, o bolero e o tango argentino, com influência da música dos anos 50.



Os recifenses da banda “Siba” vão mostrar seu novo álbum “De Baile Solto”, que tem como principal referência o maracatu de baque solto e a música de rua do Recife. Para fechar a noite e o festival, o público poderá assistir a banda gaúcha com mais de 30 anos de carreira, a Defalla. Eles misturam estilos que vão do funk dos anos 70 ao pós-punk, ao rock psicodélico e heavy-metal.



O Festival Demo Sul 2016 é uma realização da Associação Cultural do Rock de Londrina e da Braço Direito Produções, conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e do Prêmio Funarte de Programação Continuada para Música Popular.



Os ingressos para o Festival Demo Sul podem ser adquiridos na Sonkey e na Logic. Para o Iate Clube custam R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Estas e outras informações estão disponíveis em http://demosulfestival.tumblr.com/

N.Com