Receitas: Buraco quente

Gastronomia

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de cebola picada

200 gramas de carne moída

4 colheres (sopa) de polpa de tomate

meio tomate pequeno picado

meia colher (chá) de sal

1 colher (chá) de salsa picada

6 mini pães franceses

maionese Hellmann's

Modo de preparo

1. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e refogue por 1 minuto, ou até dourar. Acrescente a carne moída e frite por 5 minutos, ou até mudar completamente de cor.

2. Adicione a polpa de tomate, o tomate, o sal e a salsa, e misture bem. Deixe cozinhar, em fogo baixo por 2 minutos, ou até o tomate começar a murchar. Retire do fogo e reserve.

3. Retire parte do miolo de cada pão e recheie com 3 colheres (sopa) do recheio.

4. Saboreie cada mordida com maionese HELLMANN’S.

Dica De Chef: (chefs Natália dos Santos e Leonardo Carvalho) O Buraco Quente é uma boa pedida nas festas infantis, pois além de ser fácil de preparar tem uma boa aceitação por esse público.

Se desejar, substitua o pão francês tradicional pela versão integral.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

(br.recepedia.com)