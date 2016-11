2017 está chegando. O que esperar?

Artigos e Opinião

Nada! Não espere! Esteja em movimento, faça acontecer, coloque seus planos em prática, se quer que o ano que vem seja melhor, você precisa melhorar a si mesmo primeiro.

Muitos falam que o planeta está em transição. Se existir energias intergalácticas transformadoras sobre a Terra nesse momento, e você continuar com a sua vidinha cotidiana, materialista, focado em posses, bens, dinheiro, não adiantará nada, pois você não estará na mesma frequência. Até se o próprio Criador jogasse um raio fulminante de amor e paz nas cabeças de todas as pessoas do planeta, se você estiver em outra frequência, se estiver fechado a tudo o que é puro, amoroso e sutil, você não irá receber os benefícios desse amor, ou melhor, não perceberá que recebeu, irá ignorar involuntariamente por estar de corpo e alma naquilo que é distração passageira, prazer imediato, material.

Portanto, faça grandes planos, planos que tenham significado para você, mas para os outros irmãos também.

Trabalhe, tenha motivação em realizar algo maior, bom, útil às pessoas.

Não desista, tenha fé, os obstáculos são para serem ultrapassados, alguns são mais difíceis, mas, se todos fossem fáceis, não teria graça. São com os obstáculos mais desafiadores que aprendemos de verdade alguma coisa.

Lute, use sua força, em prol do bem! O mal não pode fazer nada contra aquele que está íntegro, fortalecido, no bem. O mal só tem sucesso ao enfiar o dedo em suas feridas, em seus pontos fracos, se assim, você o deixar. Desta maneira, podemos dizer que perdemos para nós mesmos, enfraquecemos a nós mesmos, e somos assim, um convite para o mal se instalar e tomar conta de nós.

Não tenha medo. O medo é um freio! É um podador de sonhos! Sejamos inteligentes, não medrosos!

Sigamos em frente! Vamos com esperança, com fé, com o coração e alma aberta rumo a um futuro que tudo pode acontecer, os livros da História estão em branco, não tenha a pressão de mudar a mundo, apenas tente melhorar a si mesmo, se uma parte interessante da população fizer isso, já será o bastante para, aí sim, mudar o mundo.

Não sejamos passivos, reativos, em 2017. Sejamos ativos, proativos , com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Uma última coisa para finalizarmos.

Quando falamos em fazer acontecer, não ficar parado, isso quer dizer para não esperarmos alguma coisa cair do céu, nós temos saúde para trabalhar, temos um mente para raciocinar, e energia para se mover! Isso não quer dizer que a vida é uma corrida frenética em busca dos nossos sonhos. Pare, respire, olhe em volta, seja grato por estar vivo neste momento! E quando as coisas ficarem mais difíceis e você precisar de um auxílio, lembre-se que você nunca está sozinho, há sempre pessoas que amam você por perto, fisicamente, ou em espírito. Feliz 2017 para todos nós!

Edson Luiz Pocahi - http://edsonluizpocahi.net https://facebook.com/escritor.EdsonLuizPocahi