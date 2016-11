Kireeff faz balanço de gestão em conversa com alunos do Colégio Marista Londrina

Londrina

Cerca de 100 crianças de 8 anos querem entender como o prefeito trabalhou nesses 4 anos e propor a ele algumas ações de melhorias para a cidade

Com apenas 8 anos de idade, os alunos do Colégio Marista Londrina já possuem uma visão bastante crítica sobre o que a cidade tem de bom e o que precisa ser melhorado. Essa análise foi possível graças ao desenvolvimento do projeto "Conhecendo a História de Londrina", desenvolvido com as turmas do 3º ano do Ensino Fundamental e será apresentada ao prefeito Alexandre Lopes Kireeff, que visitará as crianças na próxima quarta-feira, dia 16, às 14h.

A coordenadora psicopedagógica do Colégio, Gislaine Gracia Magnabosco, conta que ao longo do ano as crianças estudaram a história do município, desde a chegada dos imigrantes, e a transformação do cenário rural para o urbano. Visitaram os principais pontos que marcam a história da cidade, aprenderam as diferenças entre o Poder Legislativo e o Executivo, fizeram uma visita à Câmara e realizaram uma votação dos representantes de turma, para vivenciarem, em sua realidade de sala de aula, a ação política.

"Nessa etapa do projeto as crianças perceberam que representar uma população não é um trabalho fácil. Então, elas quiseram saber como o prefeito fez para cuidar da cidade nesse tempo em que esteve no cargo, e pediram para entrarmos em contato e verificar se ele poderia dar uma entrevista para elas", conta a coordenadora. O prefeito aceitou a solicitação das crianças e o bate-papo acontecerá na próxima quarta-feira.

Além de entender como o prefeito administrou a cidade, as crianças, por meio de seus estudos, conseguiram, a seu modo, fazer um balanço da administração, identificando pontos que ainda precisarão ser melhorados para que Londrina seja uma cidade ainda melhor.

“Por meio de uma carta, as crianças agradecerão o atual prefeito pela dedicação dispendida nesses 4 anos de mandato, e também apresentarão o que esperam para o futuro da cidade, em especial, no que tange às ações dos governantes. Isso se dará pela exposição de alguns pontos que gostariam que o atual prefeito conversasse com o próximo que irá sucedê-lo, quando for entregar a chave da cidade”, explica Gislaine.

Além da responsabilidade dos governantes para com o cuidado da cidade, as crianças refletiram sobre o papel de cada um nesse tema. “Eles estão aprendendo que o cidadão tem direitos e também deveres", completa a coordenadora.

Asimp/Colégio Marista