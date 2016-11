Fábricas de móveis de Arapongas participam de rodada internacional de negócios

Cidades

Entre os dias 16 e 18 de novembro, 12 empresas do polo moveleiro receberão a visita de dois compradores internacionais, do Uruguai e da Costa Rica

Doze empresas do polo moveleiro de Arapongas, no norte do Paraná, vão participar, entre os dias 16 e 18 de novembro, de uma rodada internacional de negócios promovida pelo Sebrae/PR, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA). Dois compradores de móveis, do Uruguai e da Costa Rica, estarão na cidade para visitar as fábricas e negociar produtos e serviços. A ação integra a estratégia do Sebrae/PR de ampliar a participação das micro e pequenas empresas nas exportações e fortalecer o mercado local.

O consultor do Sebrae/PR em Arapongas, Julio Cesar Rodrigues, diz que a entidade trabalha para preparar as empresas a partir da fabricação de produtos diferenciados, boa logística, conquista de certificações, para que elas consigam competir no mercado internacional. “Nosso objetivo é aproximar os empresários do polo moveleiro de potenciais compradores do exterior para que ampliem mercados”, destaca. O mais interessante desse tipo de rodada, segundo ele, é que os compradores estrangeiros visitam as fábricas in loco e têm a chance de conhecer os produtos, processos de produção e capacidade produtiva do polo moveleiro da região pessoalmente.

O gerente comercial da Star Box, Alessandro Ferraz, conta que a empresa já participou de outras rodadas mas, na época, não estava pronta para exportar. Para ele, foi muito importante para aprender e estruturar a fábrica para a internacionalização. “Hoje, estamos prontos para exportar e nossa expectativa é de fechar bons negócios”, afirma. A Star Box trabalha com a fabricação de cama box, cabeceira e baús. O consultor em comércio exterior da empresa, Carlos Júnior, vai acompanhar a visita dos compradores e intermediar a negociação. “Esse tipo de visita é muito válida, porque os compradores conhecem a fábrica pessoalmente, e as chances de negócios são maiores”, aponta.

Na avaliação do empresário e dono da Phoenix Baby, Alessandro Zancane do Carmo, participar de rodadas de negócios internacionais é importante não apenas para fechar novos contratos, mas para levar o nome da fábrica, que é especializada em móveis infantis, para fora do Brasil. “Uma empresa que tem os olhos voltados para a internacionalização cresce internamente em qualidade, melhoria de processos, e carga intelectual”, argumenta.

A coordenadora de projetos do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), Stephanie Fernandes, destaca a importância da união dos empresários do polo moveleiro que vão participar da rodada. Ela explica que os compradores internacionais vão passar três dias na cidade para conhecer as fábricas. “Esse tipo de rodada é interessante porque mostra a força econômica da região e o cliente conhece os produtos, comprova a qualidade e a competitividade das empresas”, afirma. Além disso, segundo ela, esse tipo de evento fortalece o polo moveleiro paranaense como região exportadora.

Asimp/Sebrae/PR