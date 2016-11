Acadêmicos de Enfermagem e Fisioterapia do Inesul participam de evento Internacional

Educação

Nos dias 7 e 8 de novembro, a Profª Ms. Luana Cossentini e os acadêmicos do curso de Enfermagem: Gabriel Zanotto, Elenice Soma, Isadora Medalha, e do curso de Fisioterapia: Ana Lúcia Sanches e Janaína Fortunato, do Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), participaram do I Simpósio Internacional de Patologia Experimental e VI Simpósio de Patologia Experimental da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Na ocasião, os graduandos apresentaram oralmente e por meio de banners os seus trabalhos, onde abordaram algumas patologias, mostrando seus conhecimentos sobre o assunto. Eventos científicos oferecem excelente oportunidade para os estudantes se atualizarem, interagirem com colegas e profissionais do seu segmento, realizando um “upgrade” em seus currículos e na sua vida profissional. É o primeiro passo rumo ao mercado de trabalho.

Asimp/Inesul