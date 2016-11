Atendimento do Cismepar será ampliado

Saúde

O Prefeito Dr. Francisconi participou ontem, 11, em Londrina, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR), da entrega do empenho da emenda parlamentar dos Senadores Álvaro Dias, Gleisi Hoffmann e os Deputados Federais Alex Canziani, Luiz Carlos Hauly, Marcelo Belinati e Rubens Bueno para a implantação do CER III(Centro Especializado em Reabilitação 3) e Unidade de Intervenção e Estimulação Precoce da Criança do Consórcio.

No final do ano passado, cada um deles fez emenda individual indicando o projeto para receber recursos que totalizam R$5,2 milhões, valor orçado para a realização da obra. O CER III vai prestar atendimento multidisciplinar para pacientes com deficiência auditiva, motora e intelectual.

A futura unidade vai complementar e fortalecer o atendimento hoje prestado pelas instituições de apoio e educação das pessoas com deficiências. O objetivo é, dentro de uma estratégia interdisciplinar, dar ampla cobertura assistencial, promovendo a autonomia e a inclusão social.

O próximo passo é assinatura do convênio com o Ministério da Saúde e a abertura do processo licitatório para contratação da obra. A previsão é de que as obras do CER III comecem no primeiro trimestre de 2017.

O Centro é um anexo do Centro de Especialidades do CISMEPAR, que já está sendo construído ao lado da sede do Consórcio. O CISMEPAR responde pela oferta de serviços de saúde a 21 municípios, que juntos reúnem uma população de mais de um milhão de habitantes, dentre eles Rolândia. Na solenidade, estiveram presentes os parlamentares e ou seus representantes, Prefeitos das cidades do Consórcio, Prefeitos eleitos, Vereadores, líderes comunitários, a chefe da 17º Regional de Saúde Terezinha Sanches e convidados.

NC/PMR