Show de premios em prol do hospital são rafael de rolândia

Uma ação da sociedade civil visa auxiliar financeiramente o Hospital São Rafael de Rolândia para que este possa fazer frente às despesas de final de ano. Neste período, além do 13º salário, ocorre um aumento no numero de atendimentos de urgência e emergência e se faz necessário um estoque de medicamentos e materiais devido às paralisações de final de ano dos fornecedores.

Serão sorteados no dia 17 de dezembro pela loteria federal: um Fiat Mobi, uma moto Honda CG e três televisores 40” polegadas.

O bilhete custa R$ 50 com dois números válidos para o sorteio e pode ser adquirido na ACIR, no Hospital São Rafael, no Country Club e no comércio local, além do Whatsapp (43) 99992 -7723.

A promoção é do Country Club de Rolândia, em conjunto com a ACIR, FACCAR, clubes de serviço, com apoio do 15º BPM e da Prefeitura. Neste sábado, dia 12 de novembro, no calçadão central de Rolândia, na Av. dos Expedicionários, a Secretaria Municipal da Saúde promove uma ação, com a finalidade de alavancar a venda dos bilhetes do Show de Prêmios. Durante a atividade deste sábado no calçadão, além de divulgar a necessidade de prevenção de câncer de próstata, haverá testes de glicemia, aferição de pressão e cálculo de IMC em conjunto com a INESUL e a LABORMED.

Além destes benefícios, você pode aproveitar para adquirir um bilhete para o sorteio e contribuir com o Hospital São Rafael.

