Alessandra Batista arruma o sorriso e fica ainda mais linda

Alessandra Batista já é linda da cabeça aos pés e tem um corpo qe para todo. Porém, a gata ainda não estava satisfeita com seu sorriso e resolveu mudar, colocando as famosas lentes de contato.

"Estava infeliz com meus dentes, pois além de tortos um deles tinha pedacinho quebrado e minha gengiva tinha muita retração. Foi aí que decidi deixar os meu dentes mais bonitos e coloquei as lentes de contato. Elas são laminas de porcelana super finas colocadas sobre os dentes, uma a uma", contou.

Sob os cuidados de um profissional maravilhoso, ela contou que todos os processos do procedimento foram feitos com cuidado.

"Este tratamento foi realizado no consultório Zenith Arte e Saúde Odontologia, pelo ao Dr. Gustavo Guaraciaba. As lentes foram feitas pelo laboratório Kassardjian, uma trabalho manual feito com muita precisão e perfeição e foi utilizado o cimento da Invoclar."

Feliz com seus novo sorriso, Alessandra tem motivos de sobra para comemorar.

"Adorei o resultado, a qualidade dos materiais e serviços me impressionaram muito. Tenho dentes novos, muito mais impactantes, bonitos de forma rápida e eficaz", finalizou.

Fabiano de Abreu/Asimp