OAB realiza encontro sobre Direito e Comércio Internacional

Geral

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, no Auditório OAB de Londrina, acontece a Palestra Direito e Comércio Internacional. O encontro será dividido em três módulos com temas variados a cada dia.

No dia 23, às 19h30, o consultor João Bosco Lee abordará o tema Arbitragem Internacional. Às 20h45, Paulo R. T. Peres falará sobre Comércio Internacional e os Impactos Socioeconômicos. Já às 21h30, o tema Oportunidades no Mercado Internacional e o Cenário Econômico Regional será apresentado por Joice Corgosinho.

A programação continua no dia 24 de novembro, a partir das 17 horas, com o Lançamento Coletivo de Livros. Às 19 horas Eduardo Saldanha ministrará a palestra Contratos Internacionais. Para fechar a noite, às 20h15, o tema Comércio Exterior será abordado por Edem Vicente da Silva.

O último dia do encontro começa às 8 horas com o Juri Simulado – Julgamento Perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O encontro será encerrado às 14 horas com Comunicações Orais.

Estudantes pagam R$20. Profissionais pagam R$40.

O Auditório OAB fica na Rua Governador Parigot de Souza, 311. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oablondrina.org.br. Mais informações pelo telefone 43 3294-5900.

Asimp/ACIL