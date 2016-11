31ª Mostra Afro-brasileira Palmares será aberta hoje

Cultura

Dez artistas de Londrina irão expor pinturas, quadros, fotos e esculturas na Biblioteca Municipal; Mostra segue até o dia 30 de novembro

Começa hoje (14), em Londrina, a 31ª Mostra Afro-brasileira Palmares, exposição coletiva de arte que tem como foco a promoção da igualdade racial por meio de expressões culturais e artísticas variadas. A abertura será às 19 horas, na Sala de Exposições José Antonio Teodoro, que fica na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, na avenida Rio de Janeiro, 413.

A exposição, realizada pelo Instituto do Movimento de Estudo da Cultura Afro-Brasileira (IMECAB), segue aberta ao público, diariamente, até o dia 30 de novembro, das 10h às 17h50. O evento de abertura tem entrada gratuita e contará com a presença dos dez artistas londrinenses que participam desta edição expondo seus trabalhos. Ao todo, serão 50 obras incluindo pinturas em tela, quadros, desenhos, fotografias e esculturas.

O idealizador e curador da 31ª Mostra Afro-brasileira Palmares, Agenor Evangelista, informou que a atual edição será composta exclusivamente por artistas londrinenses, reunindo diferentes linguagens e valorizando a produção artística da região. “Neste ano, a Mostra será um pouco mais enxuta, mas mantém o mesmo propósito, que é celebrar a cultura negra, a diversidade e a arte local. Estamos sempre de portas abertas para fazer essa troca de experiências entre artistas reconhecidos e aqueles que estão começando”, enfatizou.

Outro objetivo da 31ª Mostra, segundo Evangelista, é desmistificar aspectos relacionados à cultura do candomblé. Para isso, o público visitante poderá ver uma instalação representando um terreiro de candomblé, com elementos da religião de matriz africana e informações sobre a sua história. “Ainda há muito preconceito e desconhecimento das pessoas em relação ao candomblé, que muitas vezes acaba sendo mal visto. Vivemos em um mundo de muita intolerância em todos os sentidos e, portanto, queremos desmistificar um pouco essa questão”, explicou.

Mostra Afro-brasileira Palmares - Um dos eventos artísticos mais tradicionais de Londrina, a Mostra Afro-brasileira Palmares completa 31 anos de história. Antes chamada Mostra Zumbi dos Palmares, a exposição coletiva de artes plásticas teve sua primeira edição realizada em 1986. Desde então, trabalha com a proposta de buscar a igualdade racial e dar oportunidade para talentos de Londrina, do Brasil e também do exterior. Já passaram pela Mostra artistas de diversos países como Portugal, Rússia, Alemanha, Cuba, Uruguai, França, Japão, Finlândia, Moçambique e outros locais.

A Mostra é a continuidade da luta da comunidade negra em Londrina, que durante anos, e por meio de movimentos populares, articula a sociedade afrodescendente através de fóruns, seminários, debates e atividades artísticas que resgatam e preservam as matrizes da cultura afro-brasileira.

N.com