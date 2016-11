Cláudio Canuto é eleito o novo presidente do Londrina Esporte Clube

Londrina E.C.

As eleições aconteceram na manhã do último sábado, 12, na sede administrativa do clube, o estádio Vitorino Gonçalves Dias

O Londrina Esporte Clube elegeu no último sábado o próximo presidente do clube para o triênio 2016-2019. Cláudio Canuto será o novo presidente do LEC. Canuto é o atual presidente do Conselho de Representantes e já foi

presidente do alviceleste entre 2010 e 2013 e durante sua gestão, o clube iniciou o processo de reestruturação financeira e pagamento das dívidas. O vice é o advogado Augusto Gozze. A posse do novo presidente do LEC deve acontecer até o dia 15 de dezembro.

De acordo com o presidente eleito, o objetivo é trabalhar para sanar as dívidas e continuar com a recuperação do nome e credibilidade do clube. "Vamos fazer um balanço para identificar o que pode ser melhorado no clube e trabalhar para a captação de novos investimentos, parceiros e projetos", afirmou Cláudio Canuto.

PROJETOS

Canuto afirmou que um dos projetos é construir uma sede administrativa própria para o LEC. "O clube vai continuar o processo de reestruturação e com isso, vamos buscar construir uma sede administrativa própria, pois o pedido do terreno para a prefeitura foi feito pelo Felipe. Outro objetivo é ampliar o número dos associados do clube e trazer o sócio-torcedor para que o clube faça sua administração.

Diferente da situação que encontrou em sua primeira gestão, em que o clube estava com sérios problemas financeiros, hoje o cenário é favorável e possibilita o crescimento do clube. "Em minha primeira gestão, só o passivo trabalhista do clube era de sete milhões. Tivemos que fazer um levantamento para sanar as dívidas e iniciar o pagamento de tudo o que o clube devia. Hoje, depois da parceria com o Sérgio, o Londrina se reestruturou administrativamente e também dentro de campo. Agora é trabalhar para o crescimento do clube", destacou Canuto.

RENOVAÇÃO DA PARCERIA

Cláudio Canuto falou sobre a renovação da parceria com a Sm Sports. "Vamos dialogar com o Sérgio sobre a renovação da parceria com o Londrina que deu certo e contribuiu para o clube", disse Canuto que tem 48 anos e é empresário em Londrina. A parceria entre o Londrina e a Sm Sports, gestora do futebol profissional do LEC termina em 2020.

Vice na chapa de Canuto, o advogado Augusto Rodrigo Gozze de 32 anos afirmou que sua intenção é ajudar o novo presidente do clube no que for necessário para a continuidade do trabalho que vem sendo realizado. "Canuto fez uma ótima administração em sua primeira gestão à frente do LEC, deu início a regularização das dívidas do clube e dará continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e vou ajudar o Cláudio para que o clube tenha cada vez mais pessoas ativas e pensando no bem no Londrina", informou Augusto Gozze.

LEGADO

Felipe Prochet, atual presidente do Londrina Esporte Clube, falou sobre o que foi feito durante sua gestão. "Conquistamos muita coisa. Parcelamentos as dívidas, conseguimos as certidões negativas depois de muito tempo, a marca Londrina se fortaleceu e houve a reestruturação do VGD. O Canuto dará continuidade e ampliará o que foi conquistado", disse. Prochet também destacou como conquistas de sua gestão a parceria com outros esportes - 8 no total - , o licenciamento de produtos e várias marcas vestindo e utilizando as cores do Londrina e o uso das redes sociais para divulgar o dia a dia do clube.

Asimp/LEC