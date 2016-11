MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina vence fora e se aproxima da segunda fase

Esportes

A MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina deu um passo importante rumo à segunda fase da Liga Nacional. Em São Bernardo do Campo, a equipe londrinense venceu a Metodista/São Bernardo por 25 a 17. O primeiro tempo terminou 12 a 9 para o Londrina. Com a vitória, o time do técnico Giancarlos Ramirez alcançou sua meta inicial, que era conquistar quatro vitórias e 8 pontos nesta primeira fase.

Para garantir a quarta vaga da chave Sul/Sudeste/Centro, será preciso agora torcer contra o Maringá, que ainda receberá São Caetano e Metodista/São Bernardo, em casa, nos dois últimos jogos na primeira fase. Se vencer os dois a equipe maringaense alcança o Londrina na pontuação e a decisão vai para os critérios de desempate. Em caso de vitória do São Caetano, que ainda briga para ficar na segunda colocação da chave, os londrinenses garantem passagem para a segunda fase.

Experiente, o técnico Giancarlos Ramirez exaltou o fato da equipe ter alcançado sua meta inicial no torneio, mas adotou a cautela para falar sobre as possibilidades de classificação às quarta de final da competição. “Mais importante que alcançamos a meta inicial da Liga, que era fazer 8 pontos, vencer os três em casa e mais um fora. Agora é ver o que vai acontecer nos outros jogos”, falou o técnico Giancarlos Ramirez.

O JOGO

A MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina teve uma atuação segura diante da Metodista. Bem postada defensivamente, a equipe soube aproveitar os erros do adversário para abrir vantagem ainda na primeira etapa, a qual venceu por 12 a 9. Na segunda etapa, a postura não mudou e o bom aproveitamento ofensivo foi fundamental para abrir uma vantagem maior e sacramentar a quarta vitória no torneio.

“O jogo foi bom, entramos com uma postura muito forte, muito focado. A defesa foi muito bem, uma disposição defensiva grande, no ataque tivemos paciência e disciplina, trabalhamos a bola. O grande diferencial foi isso”, elogiou o comandante londrinense.

A equipe de Londrina teve os dois artilheiros da partida, o armador central Wagner Silva e o armador esquerdo Matheus Novais, ambos com cinco gols marcados.

Asimp/Rafael Souza