Sercomtel Iluminação é sabatinada por vereadores

Questionamentos foram feitos durante reunião pública realizada ontem; próximo encontro contará com representantes da Copel e Secretaria de Obras

Perguntas quanto à demora na troca de lâmpadas e outros serviços relacionados à iluminação pública foram feitas na última sexta-feira (11) pelos vereadores Péricles Deliberador (PSC), Amauri Cardoso (PSDB) e Jamil Janene (PP), que compõem a Comissão Especial (CE) da Sercomtel Iluminação, aos diretores da empresa. Esta foi a terceira reunião pública da Comissão, criada há um mês para levantar informações sobre a realidade administrativa e financeira da corporação, que opera o serviço no município desde o início de 2015.

Para justificar as muitas reclamações dos londrinenses na área, o presidente da Sercomtel Iluminação, Sandro Nóbrega, lembrou que a empresa herdou da antiga prestadora do serviço, a Companhia Paranaense de Energia (Copel), um parque de iluminação antigo e bastante deteriorado. “A cidade conta com 62 mil pontos de iluminação, 60% deles utilizam lâmpadas de vapor de mercúrio, que apresentam baixa eficiência tanto em termos de consumo de energia como em termos de luminosidade. O objetivo é substituir gradativamente por lâmpadas de vapor de sódio”, explicou Nóbrega.

Fora de padrão - O presidente da empresa mostrou aos vereadores um modelo de nova luminária que já começou a ser instalado em vias de Londrina, homologado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), comparando-o aos antigos equipamentos, muitos deles em péssimo estado. “Cerca de 80% das atuais luminárias estão fora de padrão”, afirmou, exibindo também um reator trocado recentemente, fabricado em 1968. “Quantos mais como este não temos na nossa rede?”, questionou.

Somado ao problema dos equipamentos ultrapassados, Nóbrega citou o excesso de ligações clandestinas, os roubos constantes de quadros de energia em espaços públicos e a alta incidência de chuvas registrada neste ano, que têm impedido operações em rede energizada. O executivo argumentou ainda que a Sercomtel Iluminação não tem sequer dois anos de existência legal e que apenas no primeiro semestre deste ano foram contratados os primeiros técnicos, que após serem submetidos a treinamento iniciaram os trabalhos em julho. “Até então estávamos em fase de implantação.” Dados apresentados aos vereadores indicam que a empresa já substituiu 25.901 lâmpadas e 778 luminárias na cidade.

Outros desafios enfrentados no dia a dia da empresa foram relatados, como a comunicação de endereço errado; as reclamações registradas em duplicidade e a solicitação de serviços que não são da área de iluminação pública. “Antes a população não dissociava muito bem a gestão da iluminação pública com a gestão da rede de energia, o que passou a acontecer, gerando um aumento nas reclamações”, defendeu Sandro Nóbrega, que foi acompanhado na reunião pelos diretores Hans Muller e Claudemir Molina, pelos gerentes Paulo Martins e Roberto Santiago e pelo engenheiro elétrico Cassiano Germanovix.

Reunião conjunta – Após ouvir as explicações dos gestores da Sercomtel Iluminação, o próximo passo da Comissão Especial do Legislativo será marcar uma reunião entre representantes da empresa, da Secretaria Municipal de Obras e da Copel. “Vamos intermediar este trabalho conjunto, com o objetivo de agilizar o atendimento à população e oferecer um serviço de qualidade. Nosso desejo é colaborar para que a Sercomtel Iluminação se solidifique e tenha condições de prestar serviços para outros municípios”, informou Péricles Deliberador, que lidera os trabalhos. De acordo com o vereador, o encontro desta sexta foi bastante positivo para os parlamentares conhecerem a realidade da nova empresa municipal.

ASCOM/CML