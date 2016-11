Arnaldo Antunes em Londrina

Entretenimento

SHOW A CASA É SUA

Data: 25 de novembro de 2016 (sexta-feira)

Horário do show: 21h00

Abertura do teatro: 19h50

Local: Teatro Marista de Londrina (Rua Cristiano Machado, 240)

Ingressos: Antecipados à venda nos seguintes locais:

Vectra Store – Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 1.225

08h às 19h – Telefone: (43) 3376-4444 | A partir de 09/11

Bar e Restaurante Brasiliano – Av. Rio de Janeiro c/ Espírito Santo

18h às 23h – Telefone: (43) 3322-9211 | A partir de 09/11

Teatro Marista – Rua Cristiano Machado, 240

9h às 18h – Telefone: (43) 3374-3600 | Somente no dia 25/11*

* Se ainda houver disponibilidade.

Valores: R$ 60,00 (meio ingresso)*, R$ 50,00** (promocional) e R$ 120,00 (inteiro).

* Todas as pessoas que doarem um quilo de alimento não perecível na hora da compra do ingresso terão direito ao desconto de meio ingresso (não cumulativo).

** Possuem direito ao valor promocional clientes das empresas Vectra Construtora e Manfroi Planejados, alunos e colaboradores do Centro Universitário Filadélfia (UniFil) e assinantes do jornal Folha de Londrina.

Apresentação: Vectra Construtora

Patrocínio: Unifil e Manfroi Planejados

Apoio: Hotel Bourbon, Brasiliano Bar & Cozinha, Hospital do Coração, Midiograf, Folha de Londrina, Rádio Tribuna Soft, Egg Comunicação e LPG Comunicação Visual

Realização: Sobe Som Cultura e Eventos

Informações: (43) 3376-4444

Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho nasceu na cidade de São Paulo, em 1960. Compositor, poeta, cantor, artista visual e performer, aos 15 anos, ingressa no Equipe, colégio paulistano conhecido pela ênfase na formação artística e humanística. Começa a compor em parceria com o colega de classe Paulo Miklos e a escrever poesia. Em 1978, ingressa no curso de Letras da USP, que não chega a concluir. No início dos anos 1980, ao lado de Miklos e dos artistas plásticos José Roberto Aguilar e Go (Regina de Bastos Carvalho, sua primeira esposa), integra o grupo músico-teatral Aguilar e Banda Performática, com o qual grava um disco independente em 1982.

Nesse mesmo ano, com ex-colegas do colégio, funda a banda Titãs do Iê-Iê, da qual participa como compositor e vocalista. Rebatizado apenas como Titãs, o grupo lança em 1984 o primeiro disco, com grande sucesso. Devido à popularidade do conjunto, Arnaldo Antunes torna-se conhecido nacionalmente. Tem canções gravadas por inúmeros artistas, como Belchior, Marisa Monte e bandas, como Barão Vermelho, além de compor com diversos parceiros. Ainda nos anos 1980, edita revistas literárias, participa de mostras de caligrafia e publica seus primeiros livros de poesia, inicialmente em edição artesanal.

Em 1992, deixa os Titãs, mas continua compondo com o grupo. Inicia então carreira solo, lançando em média um disco a cada dois anos: Nome (1993), o primeiro deles, é também livro e vídeo. Seguem-se Ninguém (1995), O Silêncio (1996), Um Som (1998) e Paradeiro (2001). Em parceria com Marisa Monte e Carlinhos Brown, lança em 2002 o CD-DVD Tribalistas, que vende 1,5 milhão de cópias por causa do hit Já Sei Namorar. Arnaldo Antunes cria seu próprio selo, Rosa Celeste, em 2004, pelo qual lança Saiba (2004), Qualquer (2006), Ao Vivo no Estúdio (2007) e IêIêIê (2009). Em 2010, lança o DVD Ao Vivo Lá em Casa, dirigido por Andrucha Waddington.

Tem canções utilizadas em diversos filmes e compõe trilha sonora para o espetáculo O Corpo (2000), do Grupo Corpo. Paralelamente à carreira de músico e poeta, Arnaldo Antunes participa de diversas mostras de artes visuais e performáticas, no Brasil e no exterior, atuando como expositor, performer e curador. Trabalha em parceria com grandes nomes da música brasileira, como Jorge Ben Jor (Cabelo), Alice Ruiz (Socorro), Pepeu Gomes (Alma), Gilberto Gil (As Coisas), Péricles Cavalcanti (Eva e Eu), Marina Lima (Grávida) e Roberto Frejat (Lente).

VECTRA CONSTRUSOM

A vinda de Arnaldo Antunes a Londrina marca o 22º espetáculo promovido pelo projeto sociocultural Vectra ConstruSom, que já trouxe aos palcos londrinenses artistas consagrados como Badi Assad, Terra Sonora, Ná Ozzetti, Tetê Espíndola, Sururu na Roda, Geraldo Azevedo, Mônica Salmaso, Uakti, Chico César, Zé Renato e Renato Braz, Vitor Ramil, Mariana Aydar, Ana Cañas, Céu, Siba, Joyce Moreno, Kleiton & Kledir, Rolando Boldrin, Adriana Calcanhotto e Paulinho Moska. Essa iniciativa é realizada ininterruptamente há mais de dez anos graças ao investimento da Vectra e à parceria de outras empresas londrinenses.

Asimp/Vectra construsom