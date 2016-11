Sercomtel lança novos produtos de Link Dedicado

Geral

Com tecnologia 100% em fibra óptica, soluções serão comercializados com velocidades entre 50Mbps e 10Gbps

Na última segunda-feira (14), a Sercomtel lançou três novos produtos no mercado. Trata-se de soluções de Links Dedicados para interligação de aplicações de transmissão de dados em alta velocidade. Os novos produtos de Link Dedicado, com tecnologia 100% em fibra óptica, serão comercializados com velocidades de 50Mbps à 10Gbps.

O objetivo de lançar tais soluções é atender os provedores em cidades em que a Sercomtel atua com fibra óptica, no Norte do Paraná e interior de São Paulo, aproveitando a infraestrutura existente e angariando novas receitas neste nicho de mercado.

Para atender os ISP (Provedores de Serviços de Internet), principalmente da região Norte e Norte Pioneiro do Paraná, o projeto foi baseado na rede de fibra óptica que atende os municípios do trecho da BR 369, de Maringá a Ourinhos (SP).

A Sercomtel oferece um diferencial nestes produtos, uma vez que o modelo de redes para backbone, tanto nacional quanto internacional, é personalizado pelo nível de monitoramento, segurança e qualidade. Além disso, oferta aos clientes um produto com valor bastante competitivo.

Produtos - O Ponto a Ponto Sercomtel é uma solução de Link Dedicado ponto a ponto, com tecnologia 100% em fibra óptica, que interliga dois pontos distintos de rede, garante alta confiabilidade e disponibilidade, além de suportar aplicações de transmissão de dados em alta velocidade. O valor do Mega varia de R$39,92, na velocidade de 50Mbps, a R$9,27 na velocidade de 10Gbps

Outro produto que integra este pacote de novidades é a Conexão Sercomtel ao PTT (IX.br). A solução consiste no transporte via Ethernet e conexão ao PTT (IX.br), realizado por meio do Ponto de Intercambio de Internet PIX-Sercomtel e CIX-Sercomtel, que permite a troca de tráfego com outros participantes. O valor do Mega oscila de R$50,46, na velocidade de 50Mbps, a R$18,39 na velocidade de 10Gbps.

O terceiro produto deste lançamento é o Trânsito IP Sercomtel. Ele oferece a conexão por meio do Backbone IP-SERCOMTEL (Internet Protocol), nas Versões 4 e 6, e possibilita aos clientes e usuários da rede IP do contratante o Trânsito de rede Internet Nacional e Internacional. Com este produto, o usuário estabelece sessões BGP para troca de roteamento na modalidade “Full Routing”, divulgando seus prefixos e de seus clientes. O valor do Mega custa R$19,70 na velocidade de 10Gbps (mínima) e R$56,98, na velocidade de 50Mbps (máxima).

N.com