CMEI Abdias do Nascimento realiza IV Semana Cultural

Cultura

Alunos vão homenagear Carolina Maria de Jesus, considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Abdias do Nascimento, realiza a IV Semana Cultural, de 16 a 18 de novembro. Para esta edição as crianças produziram trabalhos sobre Carolina Maria de Jesus, considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. O CMEI está localizado na Rua Santa Rosa, 141, Conjunto Pindorama.

Os trabalhos, que reúnem maquetes, instalações, cartazes, fotos e mural, que contam a história da vida de Carolina, estarão disponíveis para visitação da comunidade durante o horário de funcionamento da unidade, das 7h30 às 17h30. “Há desde maquetes da casa em que ela morava, na favela, até a casa de alvenaria que ela morou, seu sonho desde criança”, contou a diretora do CMEI, Simone Cristina de Faria Cavalin.

Os trabalhos foram produzidos há cerca de um mês por 90 crianças atendidas pelo Centro, com idade entre 1 e 5 anos. “Começamos a fazer a Mostra quando o CMEI foi municipalizado e mudou o nome para Abdias do Nascimento. As crianças demonstraram muito interesse em sabem quem foi Abdias e, assim, fizemos a primeira Mostra em homenagem a ele, depois sobre o artista plástico Arthur Bispo do Rosário, sobre o fotógrafo londrinense Walter Ney e agora sobre Carolina”, relembrou.

Para a diretora, este tipo de ação é muito importante porque trabalha, por meio da história de cada personagem, o combate ao racismo, a importância da educação, da leitura e da escrita. “A Carolina, por exemplo, teve sua vida mudada pela leitura e pela escrita. Ela começou registrando o cotidiano da comunidade em que morava, nos cadernos que encontrava no lixo. Mais tarde, na década de 60, seu trabalho se tornou um livro, traduzido em 13 idiomas e vendido em mais de 40 países”, ressaltou.

N.com