Papa Francisco pede rapidez para proteger natureza

Meio Ambiente

O papa Francisco pediu ontem (15) para que as nações ajam "sem demora" para defender a natureza. O pedido está em uma mensagem enviada à 22ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP22), que está sendo feita em Marrakeche, no Marrocos. As informações são da Agência Ansa.

"Agir sem demora, de maneira mais livre possível das pressões políticas e econômicas, superando os interesses e os comportamentos particulares", apelou o Papa.

Segundo o pontífice, o Acordo de Paris, que entrou em vigor recentemente, mostra a "grave responsabilidade ética e moral" de todas as nações sobre os "preocupantes impactos" das mudanças climáticas.

O Papa Francisco ressaltou que os problemas ambientais causam impactos "em toda a humanidade, mas em particular, nos mais pobres e nas gerações futuras, que representam o componente mais vulnerável".

Agência Brasil