Campanha do Anglo Londrinense arrecada material para Meprovi

Londrina

Crianças e adolescentes do Meprovi vão receber um reforço de material escolar para as atividades educativas que desenvolvem na entidade. São mais de 2.300 canetas, lápis preto e de cor, borrachas e outros itens, arrecadados pela equipe do Colégio Londrinense e do Anglo Londrinense com estudantes que fizeram provas do Enem e primeira fase do vestibular da UEL.

Na ação “Aqui começa uma história – Doe seu material”, os estudantes foram incentivados a entregar o material após a prova. “Uma caneta, um lápis, uma borracha podem representar pouco para esses jovens, mas para o Meprovi têm grande utilidade e atendem uma necessidade diária nas aulas de reforço escolar da meninada que frequenta a entidade”, comenta a coordenadora de Marketing do Colégio Londrinense e do Anglo Londrinense, Daniela Girotto e Silva.

A arrecadação foi realizada em 6 de novembro nos colégios Vicente Rijo, IEEL, Hugo Simas e Marcelino Champagnat, no dia do ENEM, e em 23 de outubro no estacionamento do Centro de Ciências Humanas (CCH), no vestibular da UEL. “A campanha teve grande receptividade junto aos estudantes. Muitos elogiaram a iniciativa e doaram todo material que tinha em mãos”, comenta Daniela.

A entrega ao Meprovi acontece hoje, 17, às 10 horas, na sede da entidade – à Rua Santa Terezinha, 609, região Leste de Londrina.

Daniela Girotto e Silva/Asimp