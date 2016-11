Parque Arthur Thomas retoma visitas monitoradas

Meio Ambiente

Por meio do projeto “Descobrindo o Parque”, instituições de ensino levam seus alunos para conhecer melhor a área

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) está retomando as visitas monitoradas ao Parque Arthur Thomas, após o período em que esteve fechado devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas ocorridas no início do ano. Na próxima terça-feira (22), a partir das 14 horas, 35 alunos do Sesi de Assaí, com idade entre 15 e 16 anos, irão visitar o local, por meio do projeto “Descobrindo o Parque”. Na sexta-feira (25), estarão presentes 30 alunos do 5º ano da Escola Municipal Vilma Rodrigues.

O projeto “Descobrindo o Parque” existe desde 1995 e possibilita que os alunos conheçam a área de maneira interativa. Por meio de uma caminhada no local, acompanhada de um monitor, os alunos recebem informações sobre a história do parque e seus aspectos físicos, como hidrografia, relevo, vegetação e sobre as espécies de animais que moram no local. No últimos nove anos passaram pelo parque 23.958 alunos, por meio do projeto.

A gerente de Educação Ambiental da Sema, Queila Spoladore, ressaltou que durante a caminhada os alunos pode m tirar dúvidas com o monitor e a partir do momento em que conhecem melhor o parque eles passam a proteger e cuidar da área. “Por meio deste projeto, os alunos acabam visitamos mais vezes o Parque e se sentem mais engajados em cuidar desta área que é de todos nós”, disse.

As instituições de ensino que têm interesse em levar seus alunos para o passeio devem agendar um horário pelo telefone (43) 3372-4769 ou pelo e-mail educação.ambiental@londrina.pr.gov.br, das 12 às 18 horas. Os passeios monitorados são realizados à tarde, com grupos de aproximadamente 30 pessoas.

O Parque Arthur Thomas fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. Atualmente ele está aberto para receber a população de terça a sexta-feira, das 12 às 18 horas. A entrada é franca.