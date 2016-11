Prefeitura abre concurso para remoção de professores

Educação

Inscrições serão aceitas neste sábado (19), a partir das 8horas, no CMEI Clelia Zotelli, na Vila Portuguesa

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com edital aberto para o concurso de remoção de professores de séries iniciais, educação infantil, educação física e supervisor educacional. Os docentes interessados em participar do processo devem se inscrever neste sábado (19), das 8 às 12horas, no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil Clelia Regina Guilherme de Almeida Zotelli (antigo Darcy Ribeiro), na Rua Atílio Scudeler, na Vila Portuguesa (próximo ao Centro Social Urbano).

Podem participar do processo de remoção todos os professores das escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), que não foram removidos no ano passado, pois o docente só pode ser realocado a cada dois anos. Para isso, eles devem ter em mãos os documentos pessoais e os comprobatórios de cursos e aperfeiçoamento profissional.

A classificação será feita de acordo com a pontuação curricular. Será computado o tempo de serviço dos professores, a assiduidade, os cursos feitos na área da educação como especializações, mestrado, doutorado, segunda graduação, capacitações e aperfeiçoamentos. As vagas serão distribuídas em sequência priorizando aqueles que obtiverem maior pontuação curricular. Os cartões de classificação serão distribuídos no dia 12 e 13 de dezembro, a partir das 18 horas, no auditório do CMEI Valéria Veronesi, na Rua Benjamin Constant, 800.

Para a diretora pedagógica, Mariangela Bianchini, o processo de remoção de professores é anual e recebe, em média, 200 docentes da educação fundamental e 110 da educação infantil. “O objetivo da remoção é que o professor consiga trabalhar cada vez mais próximo de sua residência ou de seu segundo emprego, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor e consigam se deslocar com mais facilidade de um local ao outro”, explicou.

Todas as informações sobre o certame foram repassadas às sedes das unidades escolares para que os servidores dessem ciência. O cronograma com datas, horários e locais das fases do processo estão disponíveis no portal da Prefeitura, no www.londrina.pr.gov.br.

