Receitas: Torta de maçã

Gastronomia

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

2 ½ xícaras de chá de açúcar

150g de margarina

1 vidro de leite de coco (200ml)

½ xícara de chá de leite

3 ovos

Gotas de aroma de baunilha

6 maçãs médias

200g de uvas-passas

Canela em pó a gosto

Preparo

Numa vasilha, misture bem a farinha de trigo, o fermento em pó e o açúcar. Reserve. Derreta a margarina e coloque no copo do liquidificador Black+Decker. Junte o leite de coco, o leite, os ovos e o aroma de baunilha. Bata muito bem.

Unte uma forma de tamanho médio e forre o fundo com lâminas de maçã. Por cima, salpique canela, parte das uvas-passas e os ingredientes secos. Repita o procedimento de montagem, finalizando com os ingredientes secos. Por fim, coloque a mistura do liquidificador. Polvilhe com canela em pó e leve para assar ao forno, preaquecido a 200ºC, por cerca de 40 minutos.

Dica: para a maçã não escurecer, deixe as fatias de molho em água com açúcar por alguns minutos.

(www.blackedecker.com.br)