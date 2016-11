Aprenda a preparar 3 receitas lac free para o pré e pós-treino

Gastronomia

Uma alimentação equilibrada no pré e pós-treino pode ajudar a melhorar o desempenho durante a atividade e também colaborar para uma recuperação muscular adequada. “Antes de treinar é importante realizar pequenos lanches que garantam energia para a prática de atividade. Já após o treino, é necessário repor a energia e ingerir proteínas para a recuperação muscular. Lembrando que a recomendação da composição destes lanches deve ser individual, já que cada um tem uma necessidade específica, que varia também de acordo com qual a intensidade e tempo do exercício”, explica a nutricionista Renata Carsava, da Unilever.

Os shakes e vitaminas são opções práticas e fáceis para incluir na alimentação e ajudar a compor os lanches antes e depois do treino. A soja contém proteína de alto valor biológico e pode ser utilizada no preparo destas bebidas, sendo uma opção também para aqueles que são intolerantes à lactose, por ser naturalmente isenta de lactose. A chef Natália dos Santos ensina a preparar 3 receitas lac free. Confira!

Pré-treino: Vitamina energética

Rendimento: 3 porções

Tempo de preparo: 10 minutos

Calorias por porção: 106

Ingredientes

2 xícaras (chá) de AdeS Uva

1 banana média picada

1 colher (sopa) de mel

4 cubos de gelo

Modo de preparo

1. Coloque no liquidificador o Ades Uva, a banana, o mel e bata por 3 minutos.

2. Junte o gelo e bata por mais 3 minutos ou até ficar cremoso.

3. Coloque em copos altos e sirva em seguida.

Pós-treino: Vitamina revitalizante

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 5 minutos

Calorias por porção: 135

Ingredientes

1 xícara (chá) de AdeS Original

meia xícara (chá) de suco de laranja

meio mamão papaia picado

5 morangos picados

Modo de preparo

1. No copo do liquidificador, coloque o Ades Original, o suco de laranja, o mamão e o morango, e bata por 3 minutos.

2. Transfira para copos e sirva a seguir.

Suco verde

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 5 minutos

Calorias por porção: 148

Ingredientes

1 xícara (chá) de AdeS Original

1 xícara (chá) de água de coco gelada

2 folhas de couve-manteiga rasgadas

1 maçã grande picada

meia colher (sopa) de gengibre ralado

Modo de preparo

1. No copo do liquidificador, coloque o AdeS Original, a água de coco, as folhas de couve, a maça e o gengibre, e bata por 2 minutos, ou até ficar homogêneo.

2. Transfira para dois copos altos e sirva em seguida.

(AdeS.com)