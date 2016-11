Rolândia sedia etapa do Paranaense de Karatê

Esportes

Rolândia vai sediar no dia 3 de dezembro, sábado, a 3º etapa do Campeonato Paranaense de Karatê. O evento conta com o apoio da Secretaria de Esporte e vai ocorrer no Ginásio de Esportes Emílio Gomes com início às 9h. Cerca de 40 atletas vão representar a cidade no evento que deve reunir mais de 200 karatecas do estado. A entrada é franca.

NC/PMR