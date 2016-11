Ciclismo de Rolândia brilha em Cambé e todos os atletas da cidade subiram no pódio

Esportes

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte de Rolândia participou no último domingo (13) do GP Cambé de Ciclismo, prova organizada pela “Equipe Amigos do Pedal”, competição que teve a participação de aproximadamente 200 atletas da região.

A equipe de Rolândia participou com 10 atletas e mais uma vez mostrou por que domina as categorias de base no ciclismo paranaense conquistando 10 pódios. Na categoria infantil Sergio Armacollo foi vice-campeão, Caio Neiverth ficou em 4º lugar e Alisson da Costa ficou em 5º lugar. Na categoria infanto juvenil feminino Luana Ferreira foi a campeã. Na categoria ELITE feminino Vitória Rita de Sá foi vice-campeã, vale ressaltar que Vitória tem apenas 14 anos e correu com atletas adultas. Na categoria infanto-juvenil masculino dobradinha para Rolândia com Matheus F. de Souza sendo campeão e Gustavo Salin foi vice-campeão e Gabriel Bachega ficou em 4º lugar. Na categoria Master “A” Dirceu Junio foi vice-campeão e na Master “B” José Ricardo ficou em 3º lugar.

A próxima competição da equipe será a final do Campeonato Intermunicipal de Estrada que será realizada no mês de dezembro em Londrina.

A equipe é mantida pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes e tem uma parceria com a Casa das Bicicletas e patrocínio da FACCAR, METALÚRGICA METALMAX, ÓTICA KING e Armarinhos Frazatto / Distribuidora Caviúna.

NC/PMR