Rolândia: 6º Festival de Inglês é um sucesso

Educação

O Centro Comunitário João de Deus foi palco da 6ª edição do Festival de Inglês de Rolândia, que agregou todas as turmas dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e das Escolas Municipais. O evento foi realizado nos dias 10 e 11 de novembro.

No primeiro dia, ocorreram as apresentações dos CMEI´s e no segundo as Escolas. Os estudantes apresentaram danças, teatro e músicas no idioma inglês. Aqui na cidade é lei: todas as escolas da rede municipal de ensino têm a Língua Inglesa no currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. As aulas de inglês são ministradas aos alunos do pré III ao 5º ano. Nos CMEI’s, desde o pré II, com alunos de quatro anos.

A Secretaria Municipal de Educação avaliou vários materiais e optou pela metodologia da Editoria Toka, que oferta material de apoio com recursos audiovisuais e enfoque na conversação, bem como a assessoria pedagógica prestada pela editora, com reuniões bimestrais e encontros quinzenais com os professores.

NC/PMR