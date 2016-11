Rolândia é campeã no torneio da Amizade Sub 17 de Futsal Feminino

Esportes

O Futsal feminino de Rolândia conquistou mais uma taça regional. Com duas, equipes, o time A e o time B, da Secretaria de Esportes participou em Cambé, no Ginásio do Ana Rosa no último sábado (12), da Taça da Amizade Sub 17. E na final, a equipe A bateu o Cambé Futsal por 2x0 e abocanhou o troféu. O time B recebeu uma medalha de participação. As equipes são dirigidas pelo técnico Bruno José Fonseca.

NC/PMR