"Havan é Show" acontece em Arapongas e Umuarama

Cidades

Projeto Amostras Culturais e Étnicas é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet

Arapongas e Umuarama, no Paraná, foram os municípios selecionados pela Havan para receber o espetáculo “Havan é Show”. O projeto Amostras Culturais e Étnicas, realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, conta com o patrocínio das lojas Havan. O evento itinerante é promovido pelo Reginatto Shows e Eventos e será realizado nos dias 18 e 19 de novembro em Arapongas e Umuarama, respectivamente. A partir das 20h, o espetáculo inicia no estacionamento das filiais, e reunirá talentos regionais, como as bandas Classy e Mercosul, e a dupla Evandro & Henrique. A entrada é gratuita.

Apesar de o evento ser gratuito, a organização do “Havan é Show” sugere que os participantes levem um quilo de alimento não perecível, já que a Havan está promovendo, paralelamente ao espetáculo, uma campanha de arrecadação de alimentos. A doação será entregue para uma instituição do município a ser definida pelo gerente de cada filial.

Elaine Cristina Malheiros/Asimp