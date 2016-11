Academia Madureira é campeã da Copa Norte de Taekwondo

Esportes

O Colégio Universitário sediou no domingo dia 13 de novembro, a Copa Norte Colégio Universitário/ 3º Taça Water Okano de Taekwondo, promovida pela Federação Paranaense de Taekwondo com realização do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC). A competição reuniu as Academias e Escolas de Taekwondo da região de Londrina nas faixas coloridas e a grande campeã foi a Academia Madureira, de Londrina. Para o Diretor da academia vencedora, Fernando Madureira, o resultado coroou o trabalho de base realizado. “Desde muito cedo os alunos recebem treinamento adequado e dirigido. Até no baby taekwondo, modalidade que implementamos, temos alunos desenvoltos e que mostram aptidão para o esporte. Todas as academias participantes mostraram que nossa modalidade está em um ótimo nível em todo a região e, cada vez mais, o taekwondo consegue mais praticantes de todas as idades”, avalia.