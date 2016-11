Londrina, a casa do BMX

Social

Sucesso absoluto, o Campeonato Brasileiro de BMX inaugurou a pista nova da modalidade neste final de semana no autódromo de Londrina. O evento contou com mais de 350 pilotos de vários estados disputando com muita determinação o pódio nas classes Cruiser, Challenger e Championships. "O BMX brasileiro está crescendo a passos largos graças ao bom trabalho dos clubes e federações e, claro, da determinação dos atletas”, disse o presidente da Confederação Brasileiro de Ciclismo, José Luiz Vasconcellos, ao lado do deputado federal Alex Canziani, que participou da abertura oficial do evento.

Clique nas fotos para ampliar