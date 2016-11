Matheus Gouveia curte feriado no Rio de Janeiro e reflete sobre carreira de modelo

Social

O ex Mister Brasil Matheus Gouveia de 36 anos, aproveitou o feriado prolongado em que se celebra o dia da Proclamação da República, e foi espairecer na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, onde fez questão de pegar um sol pela manhã na praia e logo depois do almoço foi visitar o Pão de Açúcar e desfrutar da vista encantadora que o local proporciona.

"Você pode escolher, ser feliz ou ter razão... Eu escolhi ser feliz, colocando a vida em ordem", declarou Matheus!

O bonitão que é gaúcho, já atuou na carreira de modelo por dois anos no Japão e aqui no Brasil já conquistou o título de três concursos de beleza, é atualmente empresário e atua como Personal Stylist na cidade de Americana no interior de São Paulo, onde também reside.

Matheus possui 1.84 de altura e 94 kg de massa magra bem distribuídos, com 15% de gordura, passa longe a imagem do patinho feio da infância, e recebe vários convites para estampar fotos de catálogos de marcas famosas, desfiles em passarelas e outros trabalhos profissionais utilizando a sua beleza, justamente a qual no passado o incomodava muito.

O seu esporte preferido continua sendo a malhação, porém extremamente moderado e com acompanhamento de profissionais, o qual duas vezes na semana realiza treino com aparelhos e peso, e três vezes treinamento funcional, além de praticar corridas. Extremamente vaidoso, o modelo ainda encontra tempo para tratamentos estéticos e sempre que pode se entrega aos cuidados de profissionais em clínica de estética, para a realização de tratamentos como a mesoterapia que normalmente é aplicada para remoção de estrias brancas, gordura localizada e até mesmo queda de cabelo, além da realização da ultracavitação que é um tratamento feito para poder eliminar a gordura e também a celulite.

A sociedade contemporânea evidencia muito a busca pela estética e o corpo perfeito, e a maioria das pessoas acreditam que a regra para ser feliz baseia-se na aparência. Embora a beleza seja importante para o bem-estar e a autoestima e constitua um fator essencial para saúde física e mental, o descontrole com os padrões estéticos podem ocasionar em doenças psíquicas e físicas.

Mas engana-se quem pensa que o bonitão sempre colheu bons frutos de sua beleza... Na infância na época do colégio, muito antes da existência da palavra bullying, Matheus era extremamente zuado pelos amigos e considerado o patinho feio da turma, por ser muito magro e alto, colecionava diversos apelidos como 'bambuzão', 'vara de cutucar estrelas', "pau de virar tripa", entre outros. Sempre era o último da fila, tinha que sentar na última cadeira, e era motivo de chacota com frequência.

De tanto ter sofrido no colégio, com o passar do tempo, ainda no período da adolescência resolveu pedir a mãe indicação de medicamentos fortificantes para ver se ganhava alguns quilos e deixava de lado o apelido ocasionado por ser magrelo.

Com o passar do tempo, o "guri" começou a se dedicar a cada vez mais aos esportes e a academia, chegando inclusive a extrapolar na carga horária de treinos e ficar dependente da suplementação, tudo em busca de uma imagem perfeita e apagar da memória o bullying vivenciado durante todo o período da escola, o qual chegou inclusive a ser considerado por alguns profissionais como transtorno psicológico e por outros como vigorexia.

Hoje Matheus tira de letra quando o assunto é abordado, porém confessa que na infância lhe incomodou muito.

