Londrina Norte Shopping tem a “Casa do Noel”

Social

Bom Velhinho foi recebido por dezenas de crianças neste sábado

O clima natalino invadiu de vez o Londrina Norte Shopping no último sábado (12) com a chegada do Papai Noel. Ele apareceu em um carro verde antigo e super charmoso, acompanhado da mamãe Noel e de vários personagens coloridos, e foi recebido por muitas crianças. A turma natalina embarcou no trenzinho SPP Express e foi passear pelo Shopping até chegar à Casa do Noel, um espaço preparado especialmente para que os clientes possam tirar fotos com o Bom Velhinho.

Além da criançada, os adultos também foram conferir a chegada do Papai Noel e sentir a magia que invade os corações na época mais encantadora do ano. A esteticista Giovana Sanches ficou emocionada com a festa e garantiu sua foto. “É um período mágico e a decoração aqui no Shopping ficou linda, não tem como não ficar comovida”, disse Giovana.

Para quem ficou interessado em fazer um registro com o Noel, o encontro acontece nos seguintes horários: de segunda a sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 13h às 22h; e aos domingos, das 14h às 20h. Haverá alguns intervalos para o Noel “alimentar as renas”.

Isabela Secco /Asimp

Clique nas fotos para ampliar