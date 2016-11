Escritor Fabiano de Abreu lança livro em Portugal

Cultura

Assessor artístico terá livro em biblioteca nacional que estará disponível para leitura da população

O jornalista e assessor artístico Fabiano de Abreu, um dos principais assessores de imprensa do Brasil e que também tem clientes nos Estados Unidos e em Portugal, lançou seu primeiro livro de filosofia intitulado "Viver Pode Não Ser Tão Ruim", da Editora Albatroz. O lançamento foi realizado nesta sexta-feira, dia 11, na Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva, em Portugal.

"Estou realizando um sonho. Desde criança tenho o hobby de escrever poemas, poesias e frases filosóficas. Sempre fui uma pessoa muito observadora, que procurava a resposta e o porque de tudo. Ao longo da minha vida fui aficionado por história, geografia, arqueologia, ciência e astronomia. Adoro a minha profissão de assessor de imprensa, artístico e jornalista, gosto de passar informações que sejam em prol de uma sociedade melhor. Para conquistar o grande objetivo de ser feliz precisamos estar em uma sociedade digna, de respeito, e por isso sempre escrevi frases que queria gritar para o mundo e gritei para o papel. Até que há pouco tempo alguns amigos meus do Brasil e de Portugal leram minhas frases e disseram: 'Você tem que escrever um livro. Essas frases são muito boas'. Mas nunca me importei com isso. Escrevia as frases, mas muitas perdi com o tempo. Foi aí então que chegaram meus textos à Editora Albatroz, que aprovou e quis fazer o livro comigo. Recebi o convite, aceitei e tenho muito que agradecer a Editora Albatroz, que abraçou tudo isso. Falei com as pessoas que conheço em Portugal até que recebi uma ligação da Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva. Joaquim Moreira, contador muito conhecido na região e representante da sociedade de Castelo de Paiva foi a pessoa que me convidou para lançar o livro na biblioteca. Agradeço muito a ele por isso", conta Fabiano de Abreu.

"Escrevi esse livro em menos de um mês pois perdi muitos textos que anotei ao longo do tempo. Se fosse para procurar, não conseguiria pois não tenho tempo, trabalho muito. As frases nunca são iguais as que eu já escrevi, mas foram suficientes para que pessoas influentes nesse meio aprovassem", exalta o jornalista e assessor de imprensa que mora no Rio de Janeiro.

De acordo com Paula Macedo, responsável pela Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva, os livros ficarão disponíveis para estudantes, pesquisadores e pessoal em geral que frequentam o espaço. O maior público da biblioteca é escolar e estudantes saem da região para estudar no Porto, Coimbra, Aveiro e Évora.

"É importante destacar que a Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva dá aula a idosos e aposentados. A biblioteca também é uma universidade sênior e o livro ficará disponível para todos lerem. Não optamos por lançar o livro em uma livraria pois a intenção não é vender exemplares, e sim deixar disponível para o público", pontua Fabiano de Abreu, que esteve acompanhado da namorada Jennifer de Paula no lançamento do livro "Viver Pode Não Ser Tão Ruim".

Vanessa Scarcella/Asimp

