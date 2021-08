1º Encontro Nacional da Pecuária de Decisão traz imersão na pecuária inteligente e de resultados

Proposta do evento, que será realizado de maneira híbrida no dia 3 de setembro, é trazer conhecimento, visão estratégica de mercado, benchmarking e aprendizados para o pecuarista tomar decisões mais sustentáveis e até 10 vezes mais lucrativas

Mais do que um evento: uma imersão na pecuária inteligente e de resultados. Este é o objetivo do 1º Encontro Nacional da Pecuária de Decisão (ENPD), que será realizado de maneira híbrida em São Paulo (SP), no dia 03 de setembro, das 9h às 13h, presencialmente na Fazenda Churrascada e com transmissão ao vivo. O momento marcará ainda o lançamento da plataforma BovExo, uma ferramenta inteligente para a tomada de decisões na pecuária.

O encontro apresentará ao pecuarista brasileiro ferramentas que lhe darão subsídio para tomar as melhores decisões no seu negócio, a partir de abordagens inovadoras sobre temas estratégicos de especialistas do setor, como Paulo Dancieri Filho (BovExo), Cléber Soares (MAPA), Carlos Gomes (BovExo), Maurício Velloso (Assocon), Janaina Martuscello (UFSJ), Clandio Ruviaro (UFGD), Plinio Nastari (Datagro), Leonardo Alencar (XP Investimentos) e José Luiz Tejon (jornalista e palestrante).

Para o co-fundador e CEO da BovExo, Paulo Dancieri Filho, o evento será dedicado à pecuária de resultados, que é baseada em decisões acertadas. “Hoje, mais de 50% da pecuária nacional apresenta baixos índices de retorno. A otimização do uso de tecnologia pode fazer muito pela pecuária de corte, auxiliando no equilíbrio entre investimento e retorno. Para isso é preciso praticar a pecuária de precisão, que significa fazer mais com menos de forma mais assertiva. As decisões lucrativas e sustentáveis podem ser tomadas com tecnologias baseadas, por exemplo, em Inteligência Artificial e Internet das Coisas, considerando as variáveis que interferem na lucratividade do negócio. Tudo isso será discutido no 1º Encontro Nacional da Pecuária de Decisão”, salienta Dancieri.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site: https://www.bovexo.com/encontro-nacional-da-pecuaria-de-decisao/