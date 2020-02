A Construção do Agro do Futuro

Quatro palestrantes esmiuçarão o panorama do setor

O agronegócio no Brasil não é o mesmo que há 10 anos e, certamente, não será o mesmo daqui cinco anos. As mudanças ocorrem rapidamente, com maior profissionalização, mais tecnologia e conhecimentos disponíveis, exigindo capacitação constante do setor.

Com o tema “Construindo o Agro do Futuro”, a Sociedade Rural do Paraná colocará em pauta os desafios que se apresentam no presente e os caminhos que podem ser seguidos para se chegar ao futuro de forma sustentável. O evento está marcado para o dia 15 de abril, dentro da programação técnica da ExpoLondrina 2020, com início às 9 horas, no Pavilhão Smart Agro Conectividade (Pavilhão Internacional).

Serão realizadas quatro palestras ao longo da programação. Andrea Cordeiro, empresária, especialista em hedge e commodities agrícolas, falará sobre “Perspectivas para o mercado da soja – safra 2020”; Mariely Biff, consultora em sucessão familiar para o agronegócio abordará “Sucessão familiar no agro”; Roberta Paffaro, jornalista e diretora de desenvolvimento internacional do CME Group (Bolsa de Chicago) para a América Latina, falará sobre “Entendendo as ferramentas de mercado para gerenciar riscos”; e Ticiane Figueirêdo, advogada, especialista em agronegócio, falará sobre “Operações de Barter como forma de mitigação de riscos”. Todas as palestrantes são, também, colunistas do agro, escrevendo para diversos veículos de comunicação.

O objetivo do evento é discutir conteúdos que acrescentem conhecimentos ao público engajado no agro.

Ao final do evento, as palestrantes irão lançar, no Paraná, o livro “Mulheres do Agro – Inspirações para vencer desafios dentro e fora da porteira”. O livro foi escrito pelas quatro, num projeto conjunto. Segundo uma das autoras, Andrea Cordeiro – o propósito de lançar o livro nasceu para dar “vozes a histórias de mulheres que fazem diferença no agronegócio e para que essas histórias inspirassem outras mulheres a buscar seus espaços”.

As inscrições para o evento estão abertas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.