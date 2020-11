ABCCC divulga calendário de provas e exposições para 2021

Objetivo é dar tempo para que competidores, criadores e usuários possam realizar planejamento prévio

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) anunciou seu calendário oficial para o ciclo de 2021. As principais datas das modalidades promovidas pela entidade foram divulgadas pela Comissão de Provas Funcionais. No próximo ano também ocorrerá mais uma edição da Expo FICCC, organizada pela Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos (FICCC), a ser realizada no Uruguai com previsão de ocorrer entre os meses de outubro e novembro.

Segundo o vice-presidente de Exposições e Provas Funcionais da ABCCC, Eduardo Suñe, a ideia foi apresentar um calendário de forma antecipada para que os competidores, criadores e usuários da raça possam fazer um planejamento antecipado. "Desde que assumimos pensamos nisso para que todos possam se preparar com certa antecedência. Neste ano, devido a pandemia tivemos que fazer as provas quando se pode fazer", destaca

Entretanto, por conta da pandemia causada pelo novo Coronavírus e em função das possíveis alterações das bandeiras em cada cidade, respeitando as regras de distanciamento social, o calendário oficial da raça Crioula para 2021 pode sofrer eventuais alterações. Além disso, os regulamentos para o próximo ciclo estão disponíveis no site da ABCCC com suas devidas modificações.

Confira o calendário

13 a 17 de janeiro - Final Crioulaço

10 a 14 de março - Freio de Ouro Argentina

09 a 11 de abril - Classificatória 01 da Paleteada

14 a 18 de abril - Bocal de Ouro

22 de abril a 21 de maio - Concentração Marcha Anual de Resistência

28 de abril a 02 de maio - Classificatória Gaúcha Sul do Freio de Ouro

13 a 16 de maio - Classificatória 02 da Paleteada

19 a 23 de maio - Classificatória Gaúcha Norte do Freio de Ouro

22 de maio a 05 de junho - Marcha Anual de Resistência

02 a 06 de junho - Classificatória SC, PR e Região 08 Freio de Ouro

23 a 27 de junho - Classificatória Aberta Freio de Ouro

23 a 25 de julho - Prévia Morfológica, Doma de Ouro, Um Ano de Freio, Prova de Castrados

23 a 29 de agosto - Final Freio de Ouro

30 a 31 de agosto - Supercopa do Proprietário

01 a 05 de setembro - Morfologia Expointer

09 a 12 de setembro - Final Paleteada Forças A e B

16 a 19 de setembro - Finais Campereada e Ranch Sorting

22 a 26 de setembro - Finais Freio do Proprietário e Inclusão de Ouro

20 a 24 de outubro - Finais Freio Jovem

03 a 05 de dezembro - Final Movimiento a La Rienda

06 a 11 de dezembro - Rédeas de Ouro

Nestor Tipa Júnior/AgroEffective