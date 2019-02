Abertas inscrições para rodadas de negócios na Expodireto Cotrijal

Evento é oportunidade de apresentar projetos para atrair investidores estrangeiros

Estão abertas as inscrições para empresários interessados em captar investimentos estrangeiros na terceira edição do “Agribusiness Investor Road Show – Expodireto/Cotrijal” que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de março, em Não-Me-Toque (RS). O evento tem como finalidade aproximar investidores estrangeiros de empresários nacionais que possuam projetos de captação de recursos.

A rodada de investimento e negócios é uma iniciativa da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SCRI/MAPA), que será realizado no pavilhão internacional da Expodireto. A ação tem por objetivo ampliar os investimentos estrangeiros nas empresas do agronegócio brasileiro.

A Expodireto/Cotrijal é a principal feira nacional com foco em agricultura de precisão, que faz uso de tecnologia para avaliar variações de solo e clima, e que tem ganhado cada vez mais destaque no cenário nacional. Nessa área tem ocorrido rápidas e crescentes avanços aplicados a máquinas e equipamentos. No ano passado, os expositores fecharam R$ 2,2 bilhões em negócios e a participação internacional foi destaque, com a presença de representantes de 70 países.

Inscrições: www.agricultura.gov.br/expodiretocotrijal