ABPA lança relatório anual 2022

Relatório traz amplo detalhamento e mapeamento de informações setoriais

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou hoje o Relatório Anual ABPA 2022, principal documento setorial produzido pela associação.

Com novo visual e formato aprimorado para otimizar as pesquisas, o relatório traz, em sua seção estatística, um panorama completo da produção de das exportações da avicultura e da suinocultura do Brasil, incluindo dados de consumo, exportações por países e informações do comércio global, entre outros.

Focado em atender às mais diversas demandas por dados, em complemento ao ABPA Data (de acesso exclusivo para o associado), o novo Relatório também conta com ampla gama de informações referentes à sustentabilidade, mapeamento setorial, competitividade, questões gerais do consumidor e um completo panorama das ações realizadas pela ABPA, conforme explica o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

“O Relatório Anual é um trabalho minucioso, construído especialmente para apoiar todo o setor produtivo em suas demandas por dados estatísticos, seja para fins de estudos estratégicos ou planejamento de ações. É, também, detalhado mapeamento institucional da cadeia produtiva. É uma entrega para os associados, para o setor e para toda a sociedade, trazendo um panorama completo de um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira”, explica Santin.

Acesse o Relatório Anual ABPA 2022 pelo link https://bit.ly/3vYHFZf

Paulo Cezar Abrahão Prates/ABPA