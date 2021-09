Abpa participa de ação na Iran Agrofood 2021

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), participará de ação liderada pelos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores na Iran AgroFood 2021, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de setembro, em Teerã, capital do Irã.

É a primeira participação da ABPA -- que será representada pelo analista de mercados, Gabriel Morelli -- nesse que é um dos mais relevantes eventos de alimentos no Irã.

Inserida no espaço brasileiro do evento, a ABPA divulgará os diferenciais produtivos da avicultura do Brasil junto ao mercado halal, por meio das marcas setoriais internacionais do setor, Brazilian Chicken, Brazilian Egg, BrazilianBreeders e BrazilianDuck.

Além de encontros com stakeholders locais e potenciais importadores, a ação contará com ações de reforço de imagem setorial, com a divulgação de material virtual da ABPA exclusivo para o mercado halal, disponibilizado para os visitantes do espaço.

"Há potencial de expansão das vendas de carne de frango halaljunto ao mercado da região, e o Irã está entre as nações que podem influenciar esse movimento positivo para os exportadores brasileiros. Por isso, a Iran AgroFood ganhou especial importância para as expectativas de incremento de negócios do Brasil com a região”, avalia Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Paulo Cezar Abrahão Prates/Asimp/ABPA