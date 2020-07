ABPA promove Seminário on line sobre Senecavírus

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) promoverá uma série de apresentações, que farão parte da programação do Seminário ABPA Senecavírus. Serão cinco dias (02, 03, 08, 09 e 16 de julho, sempre às 17h00) de palestras com especialistas da Embrapa, Iowa StateUniversity, MAPA, LFDA e outros.

A primeira delas acontecerá esta quinta-feira (02), com a Diretora-geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, com o tema Etiologia, histórico, atualizações e perspectivas sobre a infecção por Senecavírus em suínos.

Veja as outras apresentações:

2º dia – 03/07/2020 – 17h às 18h

Tema 1: Situação e perspectivas do Senecavírus no EUA e formas de atuação do setor privado e serviço veterinário oficial

Palestrante: Dr Marcelo Almeida – Iowa StateUniversity

Tema 2: Os impactos do Senecavírus na suinocultura nacional – perdas diretas e indiretas; mercados, normas brasileiras e certificações internacionais.

Palestrante: Dr Luizinho Caron – EMBRAPA

3º dia – 08/07/2020 – 17h às 18h

Tema 1: Importância das investigações de doenças vesiculares nos suínos – Atuação e orientações do Serviço Veterinário Oficial.

Palestrante: Dra Ana Carla Martins Vidor – PNEFA/ MAPA

Tema 2: Estratégias do SVO frente aos desafios das Doenças Vesiculares em abatedouros.

Palestrante: Dr Ricardo José Buosi

4º dia – 09/07/2020 – 17h às 18h

Tema 1: Desafios para o atendimento pelo SVO nas granjas de suínos. Problemas de notificação, Identificação das lesões de Senecavírus, remessa de amostras

Palestrante: Juliana Bianchini – SFA/PR

Tema 2: Diagnóstico laboratorial para as Doenças Vesiculares nos suínos – Objetivos e desafios

Palestrante: Anselmo Vasconcelos Rivetti Junior – LFDA

5º dia – 16/07/2020 – 17h às 18h

Tema: Estratégias de prevenção e erradicação

Palestrante: Profa. Dra. MasaioMizuno

Inscrições para cada painel serão disponibilizadas diariamente, pelo link https://zoom.us/webinar/register/WN_VMxjKZIsScWuSzmqGh9PFw

Acompanhe a divulgação do evento pelo LinkedIn da ABPA: https://br.linkedin.com/company/abpa

Paulo Cezar Abrahão Prates/ ABPA