Ação no Canadá projeta Us$ 25 milhões em negócios para exportadores brasileiros de aves e de suínos

ABPA e ApexBrasil lideram ação em novo mercado para a carne suína do Brasil

Terminou bem-sucedida a ação liderada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na SIAL Canadá, feira de alimentos encerrada no último dia 22, em Montreal.

Quatro agroindústrias associadas participaram da ação - BRF, Copacol, Pamplona e Seara - que gerou US$ 1,9 milhão em negócios apenas nos três dias de evento. A partir das negociações realizadas na feira, espera-se que sejam consolidados US$ 25 milhões em exportações nos próximos 12 meses.

Além de encontros de negócios, o evento focou no reforço à imagem do setor produtivo junto ao mercado canadense, tradicional importador da carne de frango do Brasil que, neste ano, abriu suas portas para o setor exportador de suínos.

Neste sentido, além da distribuição de materiais promocionais das marcas setoriais Brazilian Chicken e BrazilianPork, e da realização de encontros com stakeholders locais, a ABPA promoveu um seminário com importadores e autoridades canadenses.

O evento, feito em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, com o Consulado-geral do Brasil em Montreal, com a Associação Brasileiras das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) e coma ApexBrasil, abordou a renovação da parceria bilateral para complementação da produção local de carne de aves, bem como o reforço da posição brasileira como fornecedor de carne suína de alta qualidade.

“O resultado alcançado na SIAL Canadá dá o indicativo do comportamento desse mercado e reforça as expectativas positivas em relação ao crescimento das exportações brasileiras de aves e de suínos para o mercado canadense. Temos uma sólida parceria construída, que agora deve ganhar novo impulso com a entrada do setor de suínos nas relações comerciais dos dois países”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.