Agentes financeiros interessados em operar o Funcafé devem se manifestar até 22 de abril

Serão disponibilizados R$ 5,71 bilhões, 12,6% a mais que na safra anterior

A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma chamada pública às instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural que se interessem em operar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2020/2021. O prazo para manifestação será até 22 de abril de 2020.

No total serão R$ 5,71 bilhões, 12,6% a mais que na safra 2019/2020. Para o custeio o aumento foi de 23% e para comercialização 17%. Foram mantidos os recursos para financiar a aquisição de café, recuperação de cafezais e, capital de giro.

Dos total de recursos do orçamento do fundo na safra 2020/2021, R$ 1,6 bilhão será destinado para custeio, R$ 2,3 bilhões para a comercialização, R$ 1,15 bilhão para a aquisição de café. Para capital de giro para cooperativas de produção e para indústria de café solúvel e de torrefação, os recursos são de até R$ 650 milhões e para a recuperação de cafezais danificados, de até R$ 10 milhões.

As Instituições financeiras interessadas deverão encaminhar proposta de contratação até dia 22/04/2020 para o endereço eletrônico funcafe@agricultura.gov.br.

Asimp/Mapa