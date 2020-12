Agricultura realiza nova edição da Feira da Uva

Dois produtores locais vão comercializar uvas Niágara, na Praça Marechal Floriano Peixoto, a partir desta quarta-feira

Começa amanhã (9) mais uma edição da Feira da Uva. Organizada pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), a feira comercializará somente a variedade Niágara. Os estandes ficarão na Praça Marechal Floriano Peixoto (da Bandeira), entre as avenidas São Paulo e Rio de Janeiro. O funcionamento será de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.

Com valores de R$10 e R$12, as frutas virão direto do produtor para o consumidor, sem intermediários. Isso garante produtos mais frescos e com preço justo. Como o projeto comercializa os produtos de época, os valores também são mais atrativos.

Segundo a gerente de Comercialização e técnica Agroflorestal da SMAA, Viviane Fernandes, este ano a Feira da Uva terá participação de dois produtores locais. “Um deles é do distrito de Guaravera e outro da Fazenda da Nata. Essa questão da localização é um fator importante, que reflete em produtos melhores e com custo mais interessante para o consumidor”, frisou.

Os dois expositores utilizam métodos diferentes de cultivo e por isso os valores serão distintos, explicou a gerente. “Um deles, que cultiva de forma tradicional e está com maior volume de produção, vai vender a R$10 a embalagem com cerca de 1,3kg de uva. O outro produtor utiliza o método agroecológico, e precificou em R$12 o quilo. Por ora teremos só as frutas, mas a previsão é que em janeiro tragam outros produtos para a feira, como o suco de uva integral”, contou.

Para evitar o contágio e transmissão do novo coronavírus, todos deverão utilizar máscara de proteção. E será disponibilizado álcool em gel, para uso de clientes e expositores. A previsão é que esta edição da Feira da Uva prossiga até 31 de janeiro de 2021.

A Feira da Uva é uma atividade do projeto municipal Feira de Produtos de Época. Os agricultores locais que queiram participar podem entrar em contato com a Diretoria de Abastecimento da SMAA, pelo telefone (43) 3372-4789, das 12 às 18 horas. O endereço é Rua da Natureza, 155, Parque Arthur Thomas, no Jardim Piza.

Após requerimento do produtor, os técnicos da SMAA fazem uma visita para averiguar se a produção cumpre todas as normas e exigências. Com a aprovação, a SMAA fornece ao agricultor a estrutura necessária para que comercialize seus produtos.

