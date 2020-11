Agrobit confirma presença de palestrantes nacionais e internacionais

Palestrantes nacionais e internacionais já confirmaram presença no Agrobit Evolution Brasil 2020, que será realizado nos dias 10 e 11 de novembro no formato 100% digital. O evento chega, este ano, em sua terceira edição, sendo a primeira on-line, e está com as inscrições abertas até o dia 6 de novembro.

O Agrobit trará aos participantes a oportunidade para conhecer as principais referências de cases de tecnologia e inovação de dentro e fora do país e as oportunidades de uma carrreira no Agro.

Entre os palestrantes confirmados estão Arnold W. Schumann, engenheiro e professor no departamento de Ciências do Solo e Água da Universidade da Flórida (EUA); Keiichi Harasaki, diretor de tecnologia da área de Business 4.0 em manufatura para América Latina da TCS (Tata Consultancy Service - a maior provedora de serviços e produtos de tecnologia de informação da Índia, e uma das maiores do mundo); Sindhuja Sankaran, engenheira de biossistemas no Departamento de Engenharia Biológica da Universidade Estadual de Washington (EUA); Ticiane Figueiredo, especialista em Barter, e Patrícia André de Camargo Ferraz, registradora (falarão sobre Inovações dos cartórios para o agro); Raj Khosla, da Colorado State University, autoridade reconhecida mundialmente e um dos pioneiros da Agricultura de Precisão; Mariely Beef, consultora em sucessão familiar Agro; Piercristiano Brazzale, empresário italiano, engenheiro agrônomo e CEO da Brazzale Dairy Company, a primeira indústria de laticínios da Itália, e presidente da Federação Internacional do Leite (FIL/IDF), entre outros.

“Serão dois dias com uma programação intensa, com palestrantes, painelistas, expositores e atividades que, certamente, farão a diferença na carreira dos participantes. Fomos buscar grandes especialistas e conhecedores do agro, das inovações e tecnologias para o setor, no mundo”, comenta a organizadora do evento e sócia da F&B Eventos, Dayana Bisognin.

O Agrobit Brasil se consolidou como um dos mais importantes eventos da área de tecnologia e inovação para o Agro desde sua primeira edição. Somando as duas últimas realizações – em 2018 e 2019 – foram registrados mais de 3.000 participantes de 120 cidades e oito países, presença de 45 startups, realização de oito eventos paralelos, mais de 85 horas de conteúdos relevantes e tudo isso possibilitados por 37 patrocinadores.

Carreira e encontros

Carreira e networking também estão no foco do Agrobit Brasil Evolution 2020. Três novidades trazidas este ano são o Agrobit Carreira, o Encontro com Influenciadores do Agro e Encontro das Mulheres do Agro.

O Agrobit Carreira foi pensado para levar aos participantes conteúdos sobre carreira, preparação para processos seletivos, cenário de competências essenciais e outras atividades relacionadas à preparação profissional. Será possível também que o participante se candidate para vagas disponibilizadas pelas empresas patrocinadoras do evento, um diferencial da edição deste ano.

O Encontro das Mulheres do Agro terá como tema o “Uso de tecnologias e inovação na visão delas”. Contará com a participação de influenciadoras e produtoras rurais que se destacam no agro e com grande experiência. Estão confirmadas as presenças de Carla Rossato, Suelen Pontelo, Gianne Giovanini Barbieri, Mariluce Teixeira Duarte de Anchieta, ️Rejane Pinto Guedes Dutra e Lisiane Rocha.

E o painel “Conectando tecnologias com o agricultor brasileiro ao mundo do agronegócio” reunirá os principais influenciadores digitais do agro, com presenças confirmadas de Daniel Fornarolli, Michely Santana, Araquem Ibrahim Midon, Carina Queiroz, Saile Farias e Cesinha Farias; Aretuza Negri e Claudio Nicolino.

Todos os detalhes da programação e inscrições para o Agrobit Brasil Evolution estão disponíveis no site www.agrobitbrasil.com.br.

Promoção e Realização

F&B Eventos, Sociedade Rural do Paraná, Sebrae Paraná e Agro Valley. Patrocínio Platinum: TCS-Tata Consultancy Services. Patrocínio Diamante: Huawei; Xarvio Digital Farming Solutions/BASF, Sistema Faep/Senar e Ericsson. Patrocínio Ouro: Climate Fieldview; Cocamar / Cocamar Máquinas John Deere; It One e cooperativa Integrada. Patrocínio Prata: CME Group- Bolsa de Chicago e Adama. Patrocínios Bronze: GDM Seeds. Apoio Digital: Sicredi e Vilage Marcas e Patentes. Apoios: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Sistema Fiep/Senai; Supra Pesquisa; Sociedade Entomológica do Brasil; Sociedade Brasileira de Fitopatologia; Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes – ABRATES; IDR-Paraná; Embrapa Soja; Universidade Estadual de Londrina; Fornarolli Ciência Agricola; Fazenda Escola; Agrohaste equipamentos para pesquisa agrícola; Smart Value Investiment S/A; Linear-Grupo de Pesquisas Avançadas em Inteligência Artificial no Setor Agroflorestal UNESP; Instituto Federal Paraná-Campus Londrina; Londrina Convention Bureau; Farm Consultoria & Investigación Agronômica; Abrapós- Associação Brasileira de Pós-colheita; Efeito Agro; PlantUP intelligence e Mulheres do Agronegócio Brasil. Parceiros: Madeira Decoração Woodesign e Três Corações.

Andrea Monclar/Asimp