AgroBIT Evolution 2020 traz as novidades de inovação e tecnologia para o agro

A 3ª edição do evento será virtual permitindo ao participante maior interação com palestrantes e integrantes de painéis diferenciados

A terceira edição - e primeira totalmente digital – do AgroBit Brasil Evolution - maior evento nacional de inovação e tecnologia para o agronegócio -será realizado nos próximos dias 10 e 11 de novembro. As inscrições estão abertas até dia 6 de novembro no site http://www.agrobitbrasil.com.br. O valor das inscrições do AgroBIT Brasil Evolution será totalmente destinado ao projeto “Ajude 1 Freela”.

AgroBIT Brasil Evolution 2020.

A solenidade de abertura do evento será às 9h, do dia 10 de novembro. Espera-se a participação da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, seguida de palestra sobre “Segurança Alimentar Pós Coronavírus” com Piercristiano Brazzale, CEO da Brazzale Dairy Company.

Programação

O AgroBIT 2020 tem uma programação intensa e dividida em várias vertentes em duas salas especiais: Arena AgroFuturo e Arena AgroConexão. Nelas, o participante acessa, através de login e senha, palestras e painéis com profissionais e cases nacionais e internacionais.

Palestrantes de renome se revezarão na Arena AgroFuturo. No dia de 10 denovembro estão:Keiichi Horasaki da TCS - Tata Consultancy Service, (“TCS Farm to Fork Plataform”); Laercio Dalla Vecchia- campeão de produtividade de soja, Julio Franchini da Embrapa Soja; Fábio Teixeira, da Hypercubes(“O presente e futuro da agricultura”); Cléber Soares, dir. de Inovação do Mapa (“Horizonte de inovação do agro brasileiro”); Raj Khosla, Colorado State University e ex- presidente da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão (“Resultados práticos da agricultura de precisão”); Sindhuja Sankaran, da Washington State University (“Tecnologias de sensoriamento em fenotipagem); Arnold Schumann, da Florida University; Painel de conectividade no campo - palestras com Bruno Zitnick, da Huawei; case da Ericson, além de Vitor Zanin e Mauro Miyahiro, do Instituto Eldorado.

No dia 11 de novembro estão: Parameswaram da R-TCS; Painel “A tecnologia está no ar”; Painel de inovação nas cooperativas, com André Galettida Cooperativa Integrada, Renato Watanabe da COCAMAR, Rodrigo Tsukahara da Fundação ABC; Palestra com Pelisson Kaminki- SENAR PR (“EficiênciaX Eficácia no uso da tecnologia”); Elizeu Vicente dos Santos, Cocamar Máquinas/Concessionária John Deere (“Dados: o novo e poderoso insumo da agricultura”); Painel de Fazendas Inteligentes, com Lucas Marcolin da BASF, Roberson Marczak da ADAMA e case da Climate; Nish Majarian, CEO da Agrian/Califórnia (“As tendências e os caminhos da agricultura fundamentada em dados e tecnologia”); Painel “Inovações em fitopatologia, plantas daninhas, entomologia, sementes” e encerrando, o painel da Bolsa de Chicago sobre “Análise Internacional sobre o mercado de commodities agrícolas”.

Programação paralela

Dois painéis são novidades no AgroBit Evolution, o Encontro das Mulheres do Agro – “Uso de Tecnologias e Inovação na visão delas”, no dia 10, das 18h às 19h e também o de Influenciadores do Agro – “Conectando tecnologias com o agricultor brasileiro ao mundo do agronegócio”, este no dia 11, das 11h às 12h. Na Arena Agroconexão também acontecerão palestra com Rafael Bressan (Instituto SENAI), Case da IT One, palestras com Andrea Cordeiro, Mariely Biff, Alessandra Decicinio, case da Ericson, entre outras.

Além da programação das duas “Arenas”, o AgroBIT traz a 3ª edição da Smart Farm Digital no dia 10 de novembro, com apresentações das soluções de startups de todo o Brasil, que se inscreveram e foram selecionadas para o evento. No espaço, terá um Painel de Investidores (das 11h ao meio dia) e o Sebrae Like a Farmer, onde o Sebrae realizará pits com as startups selecionadas que participam do Smart Farm e as primeiras colocadas serão premiadas (das 14h às 17h).

Outra atração da edição de 2020 é o AgroBIT Carreira, que durante os dois dias do evento fará um link entre empresas do agro e tecnologia, com profissionais do setor através de palestras, painéis e sorteio de mentorias.

E ainda na programação, no espaço Faep/Senar, o Encontro de Gestores de TI e gestores de Inovação de empresas do agro reunirá estes profissionais, das 8h às 12h, no dia 11 de novembro.

Promoção e Realização: F&B Eventos, Sociedade Rural do Paraná, Sebrae Paraná e Agro Valley. Patrocínio Platinum: TCS-Tata Consultancy Services.Patrocínio Diamante: Huawei; Xarvio Digital Farming Solutions/BASF, Sistema Faep/Senar e Ericsson. Patrocínio Ouro: Climate Fieldview; CooperativaCocamar/ Cocamar Máquinas John Deere; It One e Cooperativa Integrada. Patrocínio Prata: CME Group- Bolsa de Chicago e Adama. Patrocínios Bronze: GDM Seeds. Apoio Digital: Sicredi e Vilage Marcas e Patentes. Apoios: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Sistema Fiep/Senai; Supra Pesquisa; Sociedade Entomológica do Brasil; Sociedade Brasileira de Fitopatologia; Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes – ABRATES; IDR-Paraná; Embrapa Soja; Universidade Estadual de Londrina; Fornarolli Ciência Agricola; Fazenda Escola; Agrohaste equipamentos para pesquisa agrícola; Smart Value Investiment S/A; Linear-Grupo de Pesquisas Avançadas em Inteligência Artificial no Setor Agroflorestal UNESP; Instituto Federal Paraná-Campus Londrina; Londrina Convention Bureau; Farm Consultoria & Investigación Agronômica; Abrapós- Associação Brasileira de Pós-colheita; Efeito Agro; PlantUP intelligence e Mulheres do Agronegócio Brasil. Parceiros: Madeira Decoração Woodesign e Três Corações.

Benê Bianchi/Asimp